El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de otorgar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes que decidan incorporar al sistema financiero los ahorros mantenidos fuera del circuito formal.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que la iniciativa no modifica el espíritu de la legislación vigente, sino que apunta a despejar las dudas planteadas por especialistas tributarios sobre su aplicación futura.

Según detalló el funcionario, durante los últimos meses el Ministerio de Economía trabajó junto a tributaristas para identificar aspectos de la norma que podían generar incertidumbre entre los contribuyentes y elaborar una propuesta que brinde mayor previsibilidad.

"El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", aseguró Caputo.

El ministro explicó que la intención es garantizar que quienes adhieran al régimen cuenten con seguridad jurídica más allá de los cambios de gobierno.

"Armamos una mesa de trabajo con tributaristas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos de que, independientemente de quién sea el gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones", afirmó.

Formalizar los ahorros

Caputo sostuvo que la elevada informalidad registrada en la economía argentina es consecuencia de años de alta presión tributaria, inflación, emisión monetaria, déficit fiscal y restricciones cambiarias, factores que llevaron a muchos ciudadanos a mantener sus ahorros fuera del sistema financiero.

En ese contexto, señaló que la incorporación de esos recursos al circuito formal beneficiará tanto a los particulares como al conjunto de la economía.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que, si bien los depósitos en dólares dentro del sistema financiero alcanzan actualmente niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad varias veces superior de ahorros que permanece fuera del circuito bancario.

Impacto sobre la economía

El ministro también defendió la necesidad de incentivar el ingreso de esos fondos al sistema formal al considerar que mantener los dólares fuera del circuito financiero implica una pérdida de valor para los propios ahorristas.

"Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años", expresó.

Finalmente, sostuvo que la formalización de esos recursos permitirá ampliar la actividad económica y fortalecer la recaudación sin incrementar la presión impositiva.

"A nivel de país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón porque necesitamos crecer como país y formalizar la economía. De esa manera también podremos recaudar más", concluyó Caputo.