El ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles de la reunión que mantuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y aseguró que la funcionaria quedó "impresionada con los resultados del programa económico" que lleva adelante el Gobierno nacional.

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, durante el encuentro repasaron la evolución de las principales variables económicas y el cumplimiento de las metas acordadas con el organismo internacional. En ese marco, sostuvo que Georgieva destacó los avances logrados por la Argentina desde la puesta en marcha del programa.

Caputo también buscó despejar las interpretaciones políticas sobre la visita de la titular del FMI y aseguró que su presencia en el país no debe entenderse como un respaldo electoral al Gobierno de Javier Milei, sino como parte del seguimiento habitual del acuerdo vigente entre la Argentina y el organismo.

La llegada de Georgieva incluyó reuniones con funcionarios del equipo económico y una conferencia de prensa, donde la directora gerente valoró la reducción de la inflación, la consolidación fiscal y la recomposición de reservas del Banco Central. No obstante, también señaló que el desafío será sostener el crecimiento económico y ampliar sus beneficios a toda la población.

Durante su paso por el país, la titular del FMI también tiene prevista una visita a Vaca Muerta, uno de los proyectos estratégicos que el Gobierno considera clave para fortalecer el ingreso de divisas y consolidar el desarrollo energético argentino.