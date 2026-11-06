El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este viernes 6 de noviembre a la fuerte suba del riesgo país, que alcanzó los 925 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025. En medio de la incertidumbre de los mercados financieros, el funcionario aseguró estar "tremendamente tranquilo" de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y vinculó el comportamiento de los inversores con la posibilidad de un cambio de gobierno.

Las declaraciones tuvieron lugar durante el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde Caputo compartió un encuentro con empresarios de los sectores agropecuario, energético, minero y otras actividades productivas. El ministro estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y defendió la continuidad del programa económico impulsado por Javier Milei.

La exposición se produjo después de una jornada negativa para los activos argentinos, en la que los bonos soberanos registraron una caída del 2,5% y el índice S&P Merval retrocedió un 4,1%. Además, el riesgo país acumuló un incremento cercano al 30% durante octubre, reflejando una mayor percepción de riesgo entre los inversores.

Caputo explicó por qué subió el riesgo país

Durante su intervención, el titular del Palacio de Hacienda rechazó que la escalada del indicador financiero estuviera relacionada con debilidades del programa económico del Gobierno. En cambio, sostuvo que la incertidumbre política es uno de los principales factores que condicionan las decisiones de los mercados.

"Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", expresó Caputo al referirse a la posibilidad de un cambio de administración después de las elecciones de 2027.

En ese sentido, aseguró que mantiene su confianza en el rumbo económico del país y en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. "Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo", manifestó.

El funcionario también consideró que parte del mercado financiero subestima la memoria del electorado argentino respecto de las dificultades económicas atravesadas durante administraciones anteriores.

El ministro aseguró estar tranquilo de cara a las elecciones de 2027

Al analizar el escenario político del próximo año, Caputo expresó su confianza en la continuidad del proyecto libertario y sostuvo que la decisión de los votantes no dependerá exclusivamente de los indicadores de crecimiento económico. "La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno", afirmó.

Asimismo, cuestionó las propuestas de flexibilizar la política fiscal para estimular la actividad económica y defendió la disciplina presupuestaria como uno de los principales ejes de la gestión.

El ministro también se refirió a las elecciones recientes en Brasil y Estados Unidos, acontecimientos que, según su interpretación, contribuyeron a incrementar la incertidumbre de los inversores.

Respecto de la relación bilateral con Washington, descartó modificaciones en el respaldo estadounidense a la administración de Milei. "Les puedo confirmar que nada cambia en la relación con Estados Unidos", aseguró.

Caputo defendió las medidas económicas destinadas al campo

Durante el encuentro con empresarios agropecuarios, el ministro también realizó un balance de las medidas implementadas por el Gobierno para impulsar la producción y las exportaciones.

Entre los principales puntos mencionó la reducción de aranceles para agroquímicos y fertilizantes, la eliminación de derechos de exportación para determinadas economías regionales y la apertura de nuevos mercados internacionales.

Según los datos expuestos por Caputo, la superficie sembrada en Argentina pasó de 41,7 millones a 44,6 millones de hectáreas. Además, destacó el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y las herramientas de financiamiento destinadas al sector.

En materia crediticia, señaló que durante 2025 se canalizaron $3,6 billones a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Nación, mientras que para 2026 se proyecta alcanzar los $4 billones.

El ministro insistió en que la continuidad del programa económico resulta fundamental para sostener las políticas implementadas, mientras los mercados siguen atentos a la evolución del riesgo país y al escenario electoral de 2027.