El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei luego de que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ubicaran a la Argentina en un escenario de recesión técnica. El funcionario cuestionó la metodología utilizada para establecer esa condición y aseguró que los indicadores más recientes muestran señales de recuperación.

Durante una entrevista con A24, Caputo calificó de "arbitraria" la definición de recesión basada en dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI). Según explicó, para evaluar la situación económica de un país también deben considerarse otros factores, como la profundidad y duración de la contracción y la cantidad de sectores afectados.

"La definición de recesión técnica es una mera definición, casi arbitraria", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. Además, consideró que ese criterio no permite reflejar por completo el estado de la economía y propuso tomar como referencia metodologías que contemplan un conjunto más amplio de indicadores, como ocurre en Estados Unidos.

Caputo destacó las subas de la actividad en agosto y septiembre

Para respaldar su diagnóstico, el ministro puso el foco en los resultados mensuales de la actividad económica. De acuerdo con los datos que mencionó, en agosto se registró un crecimiento del 0,4%, mientras que en septiembre la mejora alcanzó el 1,1%. De esta manera, ambos meses acumularon una recuperación del 1,5%.

En contraste, atribuyó la caída del 2,5% de julio a factores excepcionales, entre ellos las dificultades vinculadas con la suba del gas, las intensas lluvias y el desarrollo del Mundial de fútbol.

Caputo sostuvo que concentrar el análisis en el resultado de julio implica "mirar con el espejo retrovisor" y remarcó que la recuperación de septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el período siguiente.

Con estos argumentos, el funcionario buscó relativizar el impacto de los dos trimestres consecutivos de retroceso y planteó que la evolución más reciente de los indicadores permite observar una mejora de la actividad.

Qué dijo sobre el consumo y las empresas

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el comportamiento del consumo, en medio de las advertencias de distintos sectores comerciales sobre la debilidad de las ventas.

En respuesta a esos cuestionamientos, Caputo afirmó que el consumo creció un 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, según la medición del producto en las cuentas nacionales.

También se refirió a los desafíos que enfrentan las empresas en el actual escenario económico. El ministro planteó que, ante un contexto de menor inflación, los empresarios deben modificar sus estrategias y priorizar las inversiones en tecnología y maquinaria por encima de la acumulación de mercadería.

La explicación sobre la suba del dólar

En relación con el mercado cambiario, Caputo atribuyó las recientes presiones sobre el dólar a un fenómeno internacional conocido como "sudden stop", que describe una interrupción abrupta de los flujos de capital.

Según su explicación, la depreciación del peso argentino, que ubicó en el 4,1%, estuvo en línea con los movimientos registrados por otras monedas de la región, entre ellas el peso mexicano.

De esta manera, el ministro defendió la política económica del Gobierno y sostuvo que, pese a los indicadores trimestrales negativos, los últimos registros de actividad muestran señales de recuperación. Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre la evolución de la economía argentina, el nivel de consumo y las perspectivas para los próximos meses.