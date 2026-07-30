El Gobierno nacional avanza en la organización de una misión oficial a China con el objetivo de fortalecer el vínculo comercial entre ambos países. La comitiva estaría integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que ya trabajan en la búsqueda de una fecha para concretar la visita.

La intención oficial es que el viaje se realice antes de una eventual visita del presidente Javier Milei al gigante asiático y sirva para avanzar en distintas negociaciones comerciales que aún permanecen abiertas con las autoridades chinas. Según Quirno, todavía quedan temas pendientes por resolver antes de definir el cronograma definitivo.

El objetivo de la misión

El canciller explicó que el viaje tendrá un perfil eminentemente comercial y buscará consolidar la relación económica con China, uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

"Estamos buscando fechas. Tenemos planeado ir con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo en función de las negociaciones comerciales que estamos teniendo con las autoridades chinas", señaló Quirno en declaraciones radiales. Además, sostuvo que el vínculo bilateral "está bien" y expresó el deseo de que la misión pueda concretarse antes de fin de año.

En un contexto de tensión regional

El anuncio se conoce en medio del reciente respaldo del gobierno chino al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tras la escalada diplomática con Javier Milei. Pese a ese escenario, la Casa Rosada busca preservar la relación comercial con Beijing, un socio estratégico para las exportaciones argentinas y un actor clave en temas financieros como el swap de monedas entre ambos países.

Desde el inicio de la gestión libertaria, la política exterior estuvo marcada por un fuerte alineamiento con Estados Unidos. Sin embargo, el Ejecutivo mantuvo abiertos los canales de diálogo con China debido a su relevancia económica y comercial para la Argentina