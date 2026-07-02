El presidente de la Nación, Javier Milei Javier Milei, explicó este jueves los lineamientos de su proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, en el marco de su plan económico.

El mandatario sostuvo que la iniciativa busca revertir la reforma implementada en 2012 y avanzar hacia un nuevo esquema institucional que reduzca la emisión monetaria y limite el financiamiento del déficit fiscal.

En un posteo titulado “Fin de la brutalidad monetaria”, Milei cuestionó la normativa vigente desde la gestión de Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner, a la que calificó como “una declaración de ignorancia” en materia de política monetaria.

Según el Presidente, la reforma incorporó múltiples objetivos al Banco Central, lo que —desde su visión— genera inconsistencias técnicas en la política económica y afecta el control de la inflación.

En ese sentido, afirmó que la multiplicidad de metas asignadas al organismo habría contribuido a la aceleración inflacionaria en los últimos años, y sostuvo que la modificación de 2012 debe ser eliminada.

Ejes del nuevo proyecto

El proyecto que el Gobierno trabaja junto al Ministerio de Economía Ministerio de Economía de Argentina y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone volver al esquema previo a la reforma de 2012.

La iniciativa apunta a establecer como objetivo principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda, reduciendo su participación en el financiamiento del Tesoro.

Entre los cambios en análisis se incluyen restricciones a los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades y la compra de deuda pública por parte del organismo.

Contexto económico

Desde el Gobierno sostienen que la reforma institucional forma parte de una estrategia más amplia de estabilización macroeconómica y reducción de la inflación.

En ese marco, se busca fortalecer la independencia del Banco Central y evitar el uso de emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

El debate también se vincula con las negociaciones con organismos internacionales, que han planteado la necesidad de reforzar la gobernanza del sistema monetario y fiscal en la Argentina.

El proyecto aún se encuentra en etapa de elaboración y será presentado oficialmente en las próximas semanas.