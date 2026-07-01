El Gobierno nacional anunció que avanzará con un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la norma que regula el funcionamiento de la entidad y establece sus objetivos, atribuciones y responsabilidades.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei durante un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza, en el que presentó las principales iniciativas que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

La Carta Orgánica es la ley que determina cómo debe actuar el Banco Central. Entre otras funciones, establece que el organismo es responsable de emitir moneda, administrar las reservas internacionales, regular el sistema financiero y ejecutar la política monetaria y cambiaria del país.

La legislación vigente también fija los objetivos que debe cumplir la entidad. Además de procurar la estabilidad monetaria y financiera, señala que el Banco Central debe contribuir al empleo y al desarrollo económico con equidad social, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos más debatidos de la norma es la posibilidad de que el Banco Central asista financieramente al Tesoro Nacional mediante mecanismos previstos por la ley. Esa herramienta permite que el Estado reciba recursos provenientes de la autoridad monetaria y ha sido objeto de discusión entre economistas por su posible impacto sobre la inflación cuando implica emisión de dinero.

La reforma que impulsa el Gobierno busca modificar ese esquema. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es endurecer las restricciones para que futuros gobiernos no puedan recurrir al Banco Central como mecanismo de financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria.

De acuerdo con la visión oficial, establecer mayores límites contribuiría a preservar el valor de la moneda, fortalecer la independencia del Banco Central y reducir la posibilidad de utilizar la emisión como herramienta para cubrir el déficit fiscal.