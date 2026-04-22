La minería que viene en San Juan tendrá un requisito clave: la generación de alianzas entre empresas. Así lo planteó Juan Pablo Delgado, titular de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), quien aseguró que sin acuerdos estratégicos será difícil que los proveedores locales puedan aprovechar el crecimiento del sector.

Según explicó, el principal problema es la falta de escala. San Juan no cuenta con un desarrollo industrial previo que permita responder rápidamente a las demandas de los grandes proyectos que se avecinan como Josemaría, El Pachón o Los Azules. Por eso, remarcó que la planificación y el trabajo conjunto con las operadoras será fundamental.

“Si no sabés qué van a necesitar o cuándo lo van a necesitar, es muy difícil prepararse”, señaló en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV. En ese sentido, insistió en que el diálogo temprano con las empresas mineras puede marcar la diferencia entre participar o quedar afuera de una licitación.

Para Delgado, la salida está en construir alianzas. No solo entre empresas sanjuaninas, sino también con firmas de otras provincias o del exterior. La idea es sumar capacidad, tecnología y financiamiento para poder competir en un mercado cada vez más exigente.

“El hecho de estar en San Juan no te garantiza nada. Hay que ser competitivos”, advirtió. En esa línea, recordó que los precios y condiciones del negocio minero se definen a nivel internacional, por lo que pretender ventajas solo por ubicación puede jugar en contra.

Además, desde Casemi consideran clave que grandes empresas del país se instalen en la provincia, generen empleo local y dejen valor agregado. “No alcanza con venir, prestar un servicio e irse. La idea es que se integren al desarrollo”, explicó.

Otro de los ejes es la necesidad de avanzar en una ley de desarrollo minero. Sin embargo, Delgado aclaró que debe ser fruto del consenso con las operadoras para evitar conflictos legales. “Si no hay acuerdo, no sirve”, resumió.

Con inversiones millonarias en camino y un escenario internacional favorable para el cobre, San Juan se prepara para una nueva etapa minera. En ese contexto, el desafío será claro: articular esfuerzos para que las oportunidades no queden solo en manos de grandes jugadores, sino que también impulsen el crecimiento local.

Textuales

Juan Pablo Delgado / Titular de Casemi