Cerca de 800 personas participarán de las cuatro mesas sectoriales que se realizarán por primera vez en el marco del FNS Forum, como parte de las actividades de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Los encuentros tendrán lugar el jueves 19 de noviembre y abordarán temas vinculados a proveedores mineros, financiamiento, agroindustria y comercio electrónico.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, busca generar espacios de intercambio técnico para analizar los desafíos de cada actividad, detectar oportunidades y avanzar en acciones conjuntas que permitan fortalecer la competitividad de la economía sanjuanina.

Las actividades se distribuirán en dos escenarios. El Auditorio del Teatro del Bicentenario recibirá las mesas de proveedores mineros y financiamiento, mientras que el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson será sede de los encuentros sobre agroindustria y comercio electrónico.

Qué temas se abordarán en las mesas sectoriales del FNS Forum

Uno de los espacios estará dedicado a los proveedores mineros. La mesa buscará analizar las futuras demandas operativas de la actividad, el impacto del Polo de Desarrollo Logístico de la Zona Franca de Jáchal, las políticas nacionales de radicación y la integración regional a través del Tratado Binacional Argentina-Chile.

La apertura estará a cargo del ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y luego se desarrollarán paneles con representantes de distintas empresas del sector.

Por su parte, la mesa de financiamiento estará orientada a presentar herramientas disponibles para los distintos sectores productivos. Se desarrollarán tres paneles sobre los desafíos del financiamiento bancario, las garantías para acceder a oportunidades y las nuevas alternativas del mercado de capitales.

En el caso de la agroindustria, el ministro Gustavo Fernández tendrá a cargo las palabras iniciales. La agenda incluirá tres paneles: "Agroindustria en marcha", "Post cosecha de uva", con la participación de Oscar "Coco" Salgado, representante de AgroFresh, y "Refundación Vitícola, genética que transforma", centrado en la innovación para la actividad vitícola.

Finalmente, la mesa de comercio electrónico analizará el posicionamiento tecnológico de San Juan y las posibilidades de expansión comercial mediante plataformas digitales. Entre los temas previstos figuran un diagnóstico sobre la provincia y casos de éxito, además de experiencias vinculadas a Mercado Libre y Ansilta.

Desde el Ministerio de Producción destacaron el crecimiento del FNS Forum y remarcaron la importancia de estos espacios para debatir, planificar y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de San Juan.