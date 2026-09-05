La investigación por el caso de las estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que denunciaron la presunta creación de imágenes sexuales falsas mediante Inteligencia Artificial sumó un importante avance. La Justicia allanó la vivienda del joven señalado y secuestró diferentes dispositivos electrónicos que ahora serán analizados.

El procedimiento fue realizado en la vivienda del estudiante, ubicada en Rawson, por personal de la Brigada de la UFI Cavig. La medida había sido autorizada por el juez de Garantías Javier Figuerola.

Si bien la noticia trascendió este viernes 4 de septiembre, el allanamiento se concretó aproximadamente dos semanas atrás, cuando la investigación todavía se encontraba en sus primeras instancias.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un teléfono celular iPhone, una tablet y una computadora. Los tres dispositivos son considerados elementos de interés para la causa y serán sometidos a peritajes para determinar si contienen material relacionado con los hechos denunciados.

El joven está representado por la abogada María Filomena Noriega y, según indicaron fuentes judiciales, se puso a disposición de la investigación y colaboró con los requerimientos realizados durante el procedimiento.

Qué denunciaron las estudiantes

El caso salió a la luz luego de que estudiantes de la Facultad de Ingeniería denunciaran que fotografías obtenidas de sus redes sociales habrían sido utilizadas sin su consentimiento para generar imágenes falsas de contenido sexual mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Las denunciantes sostienen que posteriormente ese material habría circulado entre otras personas. La situación tomó fuerte repercusión luego de que las jóvenes decidieran hacer pública la denuncia a través de las redes sociales.

Hasta el momento serían dos las denuncias formalizadas ante la Justicia, aunque los investigadores no descartan que puedan sumarse otras presentaciones.

Tras conocerse el caso, la Facultad de Ingeniería informó que activó su protocolo institucional y adoptó medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

No puede acercarse a las denunciantes ni ir a la Facultad

En paralelo con el avance de la investigación, la Justicia estableció una serie de medidas de protección para las estudiantes denunciantes.

El joven tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de ellas y tampoco puede comunicarse por ningún medio, ya sea directamente o a través de terceras personas.

La restricción también alcanza a la Facultad de Ingeniería. Por ese motivo, mientras las medidas permanezcan vigentes, el estudiante no puede asistir presencialmente a la unidad académica ni permanecer en lugares a los que concurran las denunciantes.

La propia Facultad confirmó que dispuso la separación de los entornos académicos de las personas involucradas y la prohibición de contacto presencial y virtual.

Por el momento no está imputado

La investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar y el estudiante no fue imputado. Ahora será clave el análisis de los dispositivos secuestrados durante el allanamiento.

El Ministerio Público Fiscal deberá determinar, a partir de las pruebas incorporadas, qué conducta concreta podría atribuirse al joven y si existen elementos suficientes para avanzar con la formalización de una causa penal.

Uno de los puntos centrales pasa por determinar el posible encuadre legal de los hechos denunciados. Si la conducta investigada fuera considerada únicamente como acoso contravencional, las actuaciones podrían terminar en la Justicia de Faltas.

Sin embargo, la intervención de Cavig permitirá analizar si existen otras conductas que puedan estar vinculadas con violencia de género o con eventuales delitos.

Por ahora, la investigación continúa abierta y los peritajes sobre el celular, la tablet y la computadora secuestrados serán determinantes para definir los próximos pasos de la causa.