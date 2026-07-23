Cata San Juan 2026 se lanza en La Rural y abre inscripción a bodegas

El Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan iniciará oficialmente su 38ª edición con un acto de lanzamiento que se realizará este viernes 24 de julio, a las 16 horas, en el auditorio del Centro de Capacitación y Negocios del Agro, ubicado en el Pabellón Azul de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presentación tendrá lugar en el marco de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional y contará con la participación del ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, junto a representantes del sector vitivinícola.

El certamen es organizado de manera conjunta por el Gobierno de San Juan, el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro de Enólogos de San Juan, con el acompañamiento de la Cámara Vitivinícola y la Cámara de Bodegueros de la provincia.

Un certamen con casi cuatro décadas de historia

Creado en 1988, el Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan nació con el objetivo de reconocer la calidad de los vinos argentinos y, especialmente, destacar la producción sanjuanina. Desde entonces, se ha realizado de manera ininterrumpida y se consolidó como uno de los concursos más prestigiosos del país.

Uno de los principales atributos del certamen es el riguroso proceso de evaluación. Cada muestra es analizada mediante una cata a ciegas, realizada por un jurado integrado por enólogos, sommeliers y especialistas de reconocida trayectoria. El sistema se ajusta a los estándares establecidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y utiliza un método de puntuación digital que garantiza transparencia y precisión en los resultados.

"Donde los valles se encuentran"

La edición 2026 se desarrollará bajo el lema "Donde los valles se encuentran", una propuesta que busca representar la diversidad vitivinícola argentina a través de sus cinco grandes regiones productoras: Norte (Valles Calchaquíes), Litoral (Entre Ríos), Atlántico (Buenos Aires), Patagonia y Cuyo.

Durante el lanzamiento también quedará formalmente habilitada la inscripción para bodegas y enólogos de todo el país. Podrán participar todas las bodegas registradas ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), además de elaboradores de Vinos de Autor.

Las bases, condiciones y el formulario para la inscripción de muestras ya se encuentran disponibles en el sitio oficial del Consejo Profesional de Enólogos. La ceremonia de premiación de la edición 2026 se realizará durante octubre, en una fecha y sede que serán anunciadas próximamente.