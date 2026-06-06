Caucete continúa ampliando su oferta educativa con la incorporación de una nueva carrera universitaria. La intendente del departamento, Romina Rosas, confirmó a través de sus redes sociales la llegada de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, una propuesta que busca generar más oportunidades de formación para los jóvenes del departamento.

El anuncio fue realizado mediante una publicación en la que la jefa comunal destacó el impacto que tendrá la carrera en la comunidad y en el desarrollo de sectores productivos clave para la provincia.

“Me alegra contarles que una nueva carrera universitaria llega a Caucete”, expresó Rosas. La intendenta remarcó que esta iniciativa “abre una puerta a cientos de sueños y oportunidades para nuestros jóvenes”, al permitir que más estudiantes accedan a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otros departamentos.

La Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada apunta a la formación de personal técnico especializado en equipos utilizados en actividades como la minería, una de las principales industrias de San Juan. En ese sentido, Rosas señaló que la carrera contribuirá a preparar recursos humanos capacitados para responder a las necesidades de un sector estratégico para la economía provincial.

Además, destacó que la propuesta educativa permitirá “formar profesionales especializados y aportar personal técnico para una actividad estratégica como la minería”, fortaleciendo las posibilidades de inserción laboral de los futuros egresados.

La intendente también agradeció el acompañamiento de la Universidad Nacional de San Juan y de la Facultad de Ingeniería en la puesta en marcha de la nueva oferta académica. “Seguimos generando más oportunidades para que nuestros vecinos puedan estudiar y construir su futuro desde Caucete”, afirmó.

Con esta incorporación, el departamento suma una alternativa de formación vinculada a una actividad con creciente demanda de mano de obra calificada, en un contexto marcado por el desarrollo de proyectos mineros y la necesidad de contar con técnicos especializados en el mantenimiento y operación de maquinaria pesada.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del enlace, haciendo click aquí.