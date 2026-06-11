La industria de los tours de compras desde San Juan hacia Chile registra un fuerte retroceso en el volumen de pasajeros, con una demanda que ha caído un 50% en comparación con el ciclo anterior. Lo que antes representaba una actividad de hasta dos salidas semanales o viajes con dos colectivos en simultáneo, hoy se ha reducido a una sola frecuencia semanal por operador, operando al límite de la rentabilidad. Según los coordinadores, el motivo principal no es la falta de conveniencia en los precios extranjeros, sino la incapacidad de los ciudadanos de reunir el dinero necesario para viajar y estoquearse.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la coordinadora de ValuuTour, Valeria Artaza, explicó la profundidad de la retracción económica.

“En general ha bajado mucho lo que es la venta. Agradezco que sigo llenando el micro pero cuesta bastante”, señaló.

Artaza destacó que el perfil del viajero frecuente ha cambiado: “Tengo una pasajera que era habitual viajar toda la semana y está viajando cada 20 o 25 días. No van porque no conviene Chile, no van porque no alcanza, porque no se juntan con el dinero”.

Cooperación entre operadores para enfrentar la crisis

Ante la dificultad para llenar las unidades de 55 pasajeros, los coordinadores que antes competían han decidido aunar esfuerzos. Rolando Effron, con trayectoria en el sector desde 2017, detalló que este año ha sido necesario implementar estrategias de emergencia.

“Este año disminuyó muchísimo, a veces con cero egoísmo hay que compartir un tour con otro coordinador para poder salir y llevar la gente”, manifestó.

Esta unión permite que, si dos operadores cuentan con 20 pasajeros cada uno, puedan unificar el viaje en un solo colectivo doble piso y así costear el alquiler de la unidad. La crisis también se refleja en la lentitud de las ventas minoristas en San Juan, lo que frena la cadena de consumo.

“La gente no está teniendo la rotación de mercadería que tenía antes. Si nuestro emprendedor no vende, nosotros no podemos salir”, advirtió Effron.

¿Sigue siendo conveniente comprar en Chile?

A pesar del contexto, la brecha de precios en ciertos rubros sigue favoreciendo el cruce de la cordillera. Según los relevamientos de los compradores, las diferencias más marcadas se encuentran en tecnología, calzado y textiles:

Televisores: Se consiguen por $600.000 en Chile, mientras que en Argentina rondan el millón de pesos.

Calzado de marca: Unas zapatillas de outlet que en el mercado local valen $130.000, en Chile se adquieren por $40.000 argentinos.

Bicicletas: Un rodado 29 que en San Juan cuesta $500.000, puede conseguirse por un valor equivalente a $130.000 chilenos, que al cambio actual serían $204.000 argentinos.

Actualmente, los ítems más buscados por la temporada son acolchados, camperas y artículos de calefacción eléctrica. El costo del pasaje para estos tours se mantiene en torno a los $100.000.

Nuevas rutas para seguir trabajando

Como alternativa ante las constantes interrupciones del paso internacional por razones climáticas y la necesidad de ofrecer opciones más accesibles, los coordinadores han comenzado a diseñar viajes a La Salada, en Buenos Aires. “Es otra alternativa, no se va a Chile por el clima o por el bolsillo entonces tenemos otra salida y le damos a otra gente otras rutas nuevas”, explicó Effron, señalando que el pasaje a Buenos Aires ronda los $120.000.

Con este esquema, los operadores buscan mantener la actividad de sus emprendedores y asegurar el sustento de las familias que dependen de la logística de compras.