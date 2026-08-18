Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, respaldó el reclamo del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, por la ausencia de grandes eventos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en San Juan y profundizó la polémica al sostener que en los pasillos de la entidad “se dice” que la provincia está vedada para el fútbol de primera.

“Es vox populi en los pasillos de AFA que los eventos para San Juan están vedados del fútbol de primera, por lo menos”, afirmó Cerimedo al referirse a las gestiones realizadas por el Gobierno provincial para conseguir partidos.

El funcionario explicó que tanto Romero como el secretario de Deportes realizaron gestiones ante AFA y que también hubo contactos informales con dirigentes de clubes. “Los eventos de futsal han sido quizás una manera de conformarnos y las gestiones se han hecho; el ministro ha ido, el secretario ha ido, se han tenido conversaciones”, señaló en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Cerimedo marcó, además, que el reclamo no apunta necesariamente a traer a la Selección Argentina, debido a los costos que podría implicar, sino a recuperar encuentros de otras competencias. “Quizás para un partido internacional, una selección argentina, quizás no estamos en condiciones de hacerlo, pero partidos de Copa Argentina, un cuarto de final, una semifinal, a veces han llegado intentos, comunicaciones y bueno, y se han cortado de golpe”, relató.

En particular, confirmó el episodio mencionado por Romero sobre una gestión para llevar un partido de Copa Argentina a San Juan. “Sí, sí, sí, fue así”, respondió Cerimedo cuando le consultaron por el intento de conseguir un encuentro que finalmente no se concretó.

El planteo del subsecretario se suma al reclamo que Romero había realizado luego de la visita de Claudio “Chiqui” Tapia a la Difunta Correa. El ministro contó que el Gobierno provincial se enteró de la presencia del titular de AFA por los medios y que, junto al secretario de Deportes, concurrió a la entidad para preguntar si existía algún inconveniente con San Juan.

“Hemos preguntado si hay algún problema con San Juan, porque nos cuesta creer que, teniendo la infraestructura que tenemos y las ganas de que venga el fútbol argentino, no venga”, había afirmado Romero.

El diputado nacional Jorge “Koki” Chica, exsecretario de Deportes durante la gestión de Sergio Uñac, respondió defendiendo los eventos que llegaron durante su paso por el Ejecutivo provincial. Recordó la llegada de la Selección Argentina, clásicos, partidos entre Boca y River y otras actividades vinculadas al fútbol argentino, además de remarcar su relación personal con Tapia.

Cerimedo, sin embargo, cuestionó la interpretación de que la ausencia de grandes eventos sea consecuencia de una falta de gestión de la actual administración. “Cuando funcionarios anteriores dicen que falta gestión, en realidad lo que quieren es que la gestión sea a través de ellos”, sostuvo.

Según explicó, uno de los puntos de diferencia con la etapa anterior está en el costo de los eventos y en la participación de intermediarios. “Nosotros no tenemos empresas de eventos que trabajan para distintos organismos nacionales, ya sea el Turismo Carretera o AFA”, afirmó.

Cerimedo señaló que algunas propuestas llegan con costos que la provincia considera demasiado elevados y que el gobernador Marcelo Orrego prioriza el impacto que cada evento puede generar sobre la economía local. “Siempre se hace ese análisis”, explicó, al referirse a variables como la cantidad de turistas, las noches de hotelería, la gastronomía, el comercio y los prestadores turísticos.

En ese sentido, sostuvo que la Provincia no descarta traer acontecimientos deportivos, pero busca evitar inversiones que no tengan un retorno económico suficiente. “Podemos hacer eventos sin esa necesidad de intermediarios y a costo mucho más bajo y con la misma calidad”, afirmó.

¿Palos en la rueda?

Consultado por la posibilidad de que la relación entre AFA y dirigentes de la gestión anterior esté influyendo en la llegada de espectáculos, Cerimedo fue todavía más directo. “Yo creo que hay una convivencia entre AFA, Uñac, Chica que bueno, hay ciertas preferencias”, sostuvo.

La discusión por los eventos de AFA se produce así en medio de un nuevo cruce entre el oficialismo provincial y un exfuncionario de la gestión anterior. Mientras Romero reclama explicaciones por la ausencia de partidos de primera y asegura que la Provincia fue directamente a AFA a preguntar por los motivos, Chica reivindica los eventos que llegaron durante su gestión y plantea que hay que volver a “golpear puertas”.

Cerimedo, en cambio, aseguró que las gestiones ya se realizan y dejó una definición que también vinculó el conflicto deportivo con el escenario político de 2027: “El fútbol tarde o temprano va a venir. Quizás no es ahora, pero quizás cuando ganemos el año que viene y el gobernador Marcelo Orrego tenga un segundo mandato, sea difícil que se nieguen”.

Textuales

Eduardo Cerimedo / Subsecretario de Alto Rendimiento