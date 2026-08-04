El dirigente y secretario político del Partido Bloquista, Andrés Chanampa, se manifestó a favor de que el Estado continúe financiando a los partidos políticos y consideró que ese aporte resulta fundamental para garantizar la participación democrática y evitar que las fuerzas con menor estructura queden relegadas en los procesos electorales.

Durante una entrevista en El Café de la Política que se emite por HUARPE TV, Chanampa sostuvo que el financiamiento público debe mantenerse como una herramienta que permita competir a todas las fuerzas políticas, especialmente en un escenario donde afrontar una campaña demanda cada vez más recursos.

"Yo creo que a los partidos hay que financiarlos", afirmó al ser consultado sobre cómo deberían sostenerse las futuras internas y campañas electorales.

En ese sentido, explicó que el respaldo económico no debería provenir únicamente del sector privado. "No veo mal que el Estado también ayude a los partidos, y tampoco de lo privado. Siempre se ha hecho así", señaló.

Para el dirigente, el rol de los partidos trasciende las elecciones y constituye una pieza central del sistema democrático. "Los partidos son la herramienta fundamental de la democracia; si no tenés partido, no podés participar", expresó.

Además, advirtió que muchas fuerzas políticas no cuentan con recursos suficientes para afrontar una elección. "Hay muchos partidos que hoy no están en condiciones de afrontar una elección. Y no hablo de un partido en particular, sino en general", sostuvo.

Chanampa aclaró que se trata de una postura personal, aunque remarcó que la ha expresado en distintas oportunidades. "Es una opinión personal desde lo político. Yo digo lo que pienso", afirmó.

También señaló que una vez definida la nueva ley electoral comenzará otra etapa de negociación entre los partidos que integren cada frente político para definir candidaturas, distribución de espacios y la estrategia electoral.

Candidato en Chimbas

Chanampa volvió a ratificar que mantiene sus aspiraciones de competir por la Intendencia de Chimbas en 2027. Aseguró que trabaja desde hace años en el departamento y que una eventual reforma electoral no modificará su decisión de construir una candidatura.

"Yo nunca lo escondí. Por supuesto que tengo mis aspiraciones", afirmó, aunque aclaró que la definición dependerá de las encuestas y de los acuerdos que alcance el frente oficialista.

El dirigente también ratificó el respaldo del Bloquismo al proyecto político del gobernador Marcelo Orrego. "Tenemos un compromiso político con el gobernador, lo vamos a respetar y lo estamos llevando adelante", sostuvo, al tiempo que aseguró que el partido no mantiene conversaciones con otros espacios.

Respecto de la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, marcó diferencias con la administración municipal y aseguró que percibe un deterioro en distintos servicios. Si bien aclaró que no mantiene diferencias personales con la jefa comunal, sostuvo que no comparte su forma de conducir la política y afirmó que, según su percepción y la de vecinos con los que dialoga habitualmente, existe una diferencia respecto de la gestión anterior encabezada por Fabián Gramajo. También dijo que está dispuesto a aportar propuestas si el municipio decidiera abrir una mesa de diálogo con los distintos sectores políticos.

Textuales

Andrés Chanampa / Dirigente bloquista