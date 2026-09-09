La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su función como directivo del CEAMSE.

La presentación fue realizada en abril por el empresario Guillermo Tofoni y sostiene que Tapia registró un crecimiento real de su liquidez cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. Según el denunciante, ese incremento “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados.

La causa quedó en manos de Ariel Lijo

El expediente había comenzado en la Justicia porteña, pero la competencia generó una disputa debido a que el CEAMSE es un organismo interjurisdiccional, integrado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

El fiscal Gerardo Pollicita había considerado inicialmente que la investigación debía tramitar en el ámbito porteño, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía la intervención de la Justicia federal.

Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quedara radicado en el fuero federal y bajo la órbita del juez Ariel Lijo.

Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en la nueva causa. Lijo ya había intervenido en una investigación relacionada con Tapia y en 2021 cerró un expediente por presuntas irregularidades en contratos firmados por la AFA.

El salto patrimonial denunciado

Uno de los principales elementos incorporados a la denuncia es la comparación entre las declaraciones patrimoniales de Tapia correspondientes a 2017 y 2024.

De acuerdo con el análisis presentado por Tofoni, en 2017 el dirigente había declarado cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.

La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias. Entre esos fondos aparece una cuenta corriente con más de $517 millones.

A ese monto se suman más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, calculados a valor oficial. En conjunto, la denuncia sostiene que Tapia alcanzó una liquidez cercana al millón de dólares.

El planteo judicial apunta especialmente al crecimiento de los fondos líquidos registrados durante ese período y busca determinar si esa evolución puede ser justificada por los ingresos declarados.

Los ingresos declarados y sus cargos

La denuncia también analiza las remuneraciones informadas por Tapia en sus distintas funciones institucionales. Según la presentación, el dirigente declaró ingresos anuales por $100.233.144 como presidente del CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL.

En cambio, la presidencia de la AFA es un cargo ad honorem, por lo que no representa un ingreso salarial para Tapia. El dirigente integra el CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. En 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Una nueva causa sobre el patrimonio de Tapia

La investigación representa la segunda causa judicial que involucra específicamente el patrimonio de Tapia en relación con su desempeño como funcionario público.

El resto de los expedientes mencionados en su contra están vinculados con su gestión al frente de la AFA. En esas investigaciones también aparece Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

Tapia y Toviggino están procesados por retención indebida de impuestos y, además, son investigados por el manejo de fondos de la AFA y por presuntas facturas falsas.

La situación judicial se completa con una investigación relacionada con una mansión ubicada en Pilar que se atribuye a Tapia. Varias de las denuncias fueron impulsadas por Tofoni, empresario que mantiene además un litigio con el titular de la AFA.