El sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), viajó a Suiza con autorización judicial para participar de una reunión del Consejo de la FIFA prevista para este jueves 15 de octubre. La salida del país se concretó mientras avanza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en la que un fiscal solicitó información sobre tres transferencias realizadas por el organismo internacional a una cuenta bancaria del dirigente por un total cercano a los USD 189.000.

El viaje fue autorizado por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien mantiene procesado a Tapia en una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Debido a su situación procesal, el titular de la AFA tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y debe solicitar un permiso especial cada vez que necesita viajar al exterior.

La defensa del dirigente presentó el pedido el pasado 8 de octubre, con el objetivo de viajar a Paraguay y Suiza entre el 11 y el 17 de octubre. Para justificar la solicitud, adjuntó una invitación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y documentación vinculada con la reunión del Consejo de la FIFA.

Finalmente, el magistrado autorizó el traslado bajo una caución real de $30 millones, una garantía económica establecida como condición para permitir su salida del territorio argentino.

Investigan tres transferencias de la FIFA por casi USD 190.000

Mientras Tapia cumple con sus compromisos internacionales, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con el desempeño del dirigente como funcionario público del CEAMSE.

Entre las medidas requeridas se encuentra un exhorto internacional a las autoridades judiciales de Suiza para que la FIFA informe el origen y los conceptos de tres transferencias realizadas a una cuenta bancaria personal de Tapia entre 2018 y 2020.

Los movimientos identificados corresponden a un primer pago de USD 49.585,53 realizado el 19 de diciembre de 2018; otro de USD 124.583,56 del 27 de junio de 2019; y una tercera transferencia de USD 15.408,09 enviada el 27 de marzo de 2020, que fue liquidada en pesos por $985.049,15.

Las tres operaciones fueron acreditadas en una caja de ahorro a nombre del presidente de la AFA en una entidad bancaria argentina.

El objetivo de la Fiscalía es establecer bajo qué conceptos fueron efectuados esos pagos y determinar su vinculación con la actividad del dirigente dentro de los organismos del fútbol internacional.

La solicitud está bajo análisis del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver sobre las medidas requeridas.

La situación judicial del presidente de la AFA

En paralelo, Tapia continúa procesado en una causa que investiga presuntas irregularidades tributarias relacionadas con obligaciones de la AFA.

La acusación comprende 34 hechos de supuesta apropiación indebida agravada de tributos y otros 17 vinculados con recursos de la seguridad social. En ese expediente, el juez Amarante dispuso un embargo de $350 millones, que fue cubierto mediante un seguro de caución.

Además, en el mismo juzgado se analiza una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada mediante el uso de facturación falsa correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025, por una suma superior a los $289 millones.

Por otra parte, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó reunir información de diferentes expedientes judiciales en los que aparece mencionado Tapia, con el propósito de reconstruir su evolución patrimonial desde 2016 hasta la actualidad.

El pedido incluye datos sobre bienes inmuebles, vehículos, participaciones societarias, activos financieros, deudas y movimientos bancarios.

De esta manera, el dirigente sanjuanino continuará con su agenda institucional en Suiza mientras la Justicia argentina avanza en las distintas investigaciones. Los pedidos de información sobre las transferencias de la FIFA todavía no constituyen una determinación judicial sobre la legalidad o ilegalidad de esos ingresos.