La Justicia sanjuanina homologó este jueves un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Orlando Nelson Palacio fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, al ser hallado responsable del siniestro vial que provocó la muerte del motociclista Jorge Darío Pérez en el departamento Rawson. La resolución puso fin a la causa judicial iniciada tras el hecho ocurrido en 2025, cuando un Peugeot 307 y una motocicleta protagonizaron una colisión que tuvo consecuencias fatales.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la UFI Delitos Especiales, Palacio circulaba en su automóvil cuando intentó realizar una maniobra de giro hacia la izquierda. En esas circunstancias, invadió el carril por el que circulaba la motocicleta conducida por Jorge Darío Pérez, sin advertir la presencia del rodado menor.

Según sostuvo la Fiscalía, el motociclista no tuvo tiempo suficiente para reaccionar ni para realizar una maniobra evasiva que evitara el impacto. La colisión fue de tal magnitud que Pérez falleció prácticamente en forma inmediata a raíz de las graves lesiones sufridas.

La responsabilidad del conductor

Durante la investigación, los peritajes y demás elementos de prueba permitieron reconstruir la mecánica del hecho y establecer la responsabilidad penal del conductor del Peugeot.

La acusación sostuvo que Palacio no verificó adecuadamente las condiciones de circulación antes de efectuar el giro y que esa maniobra imprudente fue determinante en la producción del choque fatal.

Para la Fiscalía, el imputado se interpuso en la trayectoria de la motocicleta, generando una situación imposible de evitar para la víctima.

Por qué la condena fue condicional

El fiscal explicó que la pena acordada fue de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional debido a que el condenado no registra antecedentes penales ni condenas previas.

En ese sentido, la legislación vigente permite que una primera condena de estas características pueda ser de cumplimiento condicional cuando se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 26 del Código Penal.

No obstante, además de la pena impuesta, Palacio deberá cumplir las reglas de conducta que establezca la Justicia y permanecerá inhabilitado durante cinco años para conducir cualquier tipo de vehículo con motor.

Con la homologación del juicio abreviado quedó concluida la investigación judicial por el siniestro que terminó con la vida de Jorge Darío Pérez y que conmocionó a familiares y allegados de la víctima.