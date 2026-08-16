El estrés, las largas jornadas frente a una pantalla y la falta de movimiento pueden terminar afectando tanto al cuerpo como a la mente. Sin embargo, incorporar pequeñas pausas de actividad física durante el día puede ser una alternativa para cortar con la tensión cotidiana y recuperar el bienestar.

No siempre es necesario disponer de una hora para entrenar. Incluso algunos minutos de movimiento pueden funcionar como una pausa frente al sedentarismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y destaca sus beneficios para la salud mental, el bienestar y la función cognitiva.

Además, una investigación publicada en junio de 2026 en Frontiers in Sports and Active Living analizó sesiones de apenas siete minutos en 131 adultos de entre 18 y 60 años. Los participantes realizaron ejercicios aeróbicos y de fuerza, movimientos basados en yoga o meditación mindfulness. Tras las prácticas se registraron mejoras inmediatas en indicadores de estrés percibido, ansiedad y emociones negativas.

Cinco ejercicios para hacer durante el día

Entre las alternativas sencillas que pueden incorporarse en casa o durante una pausa en el trabajo aparecen cinco ejercicios:

Subir y bajar escaleras durante uno o dos minutos, manteniendo un ritmo acorde a la capacidad física.

Realizar jumping jacks durante uno o dos minutos para activar el cuerpo.

Hacer sentadillas o flexiones durante uno o dos minutos, sin necesidad de alcanzar una cantidad determinada de repeticiones.

Caminar o trotar durante dos o tres minutos para interrumpir períodos prolongados sentado.

Caminar a paso rápido entre tres y cinco minutos, una opción que no requiere equipamiento y puede incorporarse fácilmente a la rutina.

Una pausa que no reemplaza al ejercicio regular

Estas pequeñas dosis de movimiento pueden ser especialmente útiles para quienes pasan muchas horas frente a una computadora o tienen jornadas con pocas oportunidades para levantarse. Sin embargo, no reemplazan una rutina regular de actividad física ni deben considerarse un tratamiento para cuadros persistentes de estrés, ansiedad o depresión.

La intensidad también debe adaptarse a las posibilidades de cada persona. Ante lesiones, problemas cardiovasculares, dificultades de movilidad u otras condiciones que puedan limitar el ejercicio, es recomendable consultar con un profesional antes de realizar esfuerzos físicos.