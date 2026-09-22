Franco Colapinto sorprendió al revelar cuánto dinero cobró durante su primera temporada en la Fórmula 1 y aseguró que, pese a competir en la máxima categoría, terminó perdiendo plata. El argentino recibió €10.000 por cada Gran Premio que disputó con Williams en 2024, cuando participó de las últimas nueve carreras del calendario.

En total, sus ingresos por esas presentaciones alcanzaron los €90.000. Sin embargo, explicó que debía hacerse cargo de los traslados propios, de familiares y de integrantes de su equipo de representación, por lo que los gastos terminaron superando lo percibido.

“El primer año, literalmente, perdía plata para correr”, contó Colapinto durante una entrevista con el conductor español David Broncano. Luego detalló: “Me pagaban €10.000 por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis managers”.

El piloto definió aquella etapa como una inversión para conseguir un lugar dentro de la Fórmula 1, objetivo que terminaría cumpliendo después de su irrupción con Williams.

Colapinto y un debut que cambió su carrera

El argentino llegó a la categoría en 2024 como reemplazante de Logan Sargeant y debutó en el Gran Premio de Italia. En sus nueve carreras logró puntuar en Azerbaiyán y Estados Unidos, además de instalarse rápidamente como una de las figuras más seguidas por el público argentino.

Durante la charla también recordó con humor los accidentes que protagonizó en aquella etapa.

“Como lo rompí un par de veces, capaz que les salí caro a Williams”, bromeó al referirse al costo que tuvieron algunos golpes para la escudería.

Colapinto también mencionó el denominado “campeonato de destructores”, una clasificación informal elaborada por aficionados que estima los gastos provocados por accidentes de los pilotos.

De Williams a consolidarse con Alpine

Después de aquella primera experiencia, Colapinto pasó a Alpine como piloto de reserva en 2025 y posteriormente consiguió un asiento titular. Su evolución durante 2026 llevó a la escudería a renovarle el contrato para continuar junto a Pierre Gasly durante la temporada 2027.

La confirmación llegó después de una campaña en la que el argentino mejoró sus resultados y sumó puntos en varias carreras. Alpine destacó su crecimiento y decidió mantener sin cambios su dupla para el próximo campeonato.

Así, aquellos €90.000 que no alcanzaron para cubrir todos sus gastos marcaron el comienzo de una etapa que Colapinto considera una inversión: dos años después, logró consolidar su continuidad dentro de la Fórmula 1.