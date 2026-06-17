La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Secretaría de Ambiente de la provincia pusieron en marcha el primer estudio poblacional de catas con el objetivo de diseñar estrategias que permitan reducir los daños que esta especie provoca en la producción agrícola. La investigación comenzará en el departamento Caucete, donde se concentra la mayor cantidad de denuncias de productores por pérdidas en cultivos, y tendrá como meta generar información científica que sirva de base para futuras medidas de manejo y control ético de la población.

El convenio firmado entre ambas instituciones tendrá una vigencia de 15 meses y representa el primer trabajo sistemático de estas características que se realiza en San Juan. Según informaron las autoridades, los primeros resultados podrían estar disponibles antes de fin de año, lo que permitiría comenzar a delinear acciones para mitigar el impacto que las aves generan en distintas zonas productivas.

Caucete, el punto de partida

La elección de Caucete responde a la cantidad de reclamos registrados por productores agrícolas de la zona. De acuerdo con las denuncias recibidas por la Secretaría de Ambiente, las catas ocasionan pérdidas significativas en distintos cultivos, especialmente en vid y pistacho.

El secretario de Ambiente, Federico Ríos, destacó la importancia de contar con información precisa para abordar una problemática que afecta a numerosos productores.

“Vamos a estudiar para poder resolver este tema y darle una solución a los productores que hoy están padeciendo las catas que están ocasionándole un daño importante a la producción en la provincia de San Juan”, sostuvo.

El funcionario explicó además que, aunque la investigación comenzará en Caucete, existe la posibilidad de ampliar el trabajo a otros departamentos donde también se registran denuncias por daños causados por la especie.

Información científica para tomar decisiones

El director de Conservación, Ezequiel Salomón, señaló que uno de los principales objetivos del convenio es generar una base científica sólida que permita evaluar alternativas de manejo.

“Necesitamos los estudios poblacionales y los monitoreos para contar con la base científica necesaria y poder tomar una medida con respecto a este problema”, afirmó.

Para ello se conformará una mesa interdisciplinaria integrada por especialistas de la UNSJ, técnicos de la Secretaría de Ambiente, profesionales del Ministerio de Producción, del INTA y del Ministerio de Salud Pública.

Los relevamientos permitirán determinar la cantidad de ejemplares presentes, su distribución territorial, hábitos y áreas de mayor impacto productivo, información considerada indispensable antes de avanzar con cualquier intervención.

Hacia un control poblacional ético

Una vez obtenidos los datos, las autoridades buscarán elaborar un plan estratégico orientado al control poblacional ético de las catas, con el propósito de disminuir los daños en las zonas agrícolas sin comprometer criterios de conservación ambiental.

“Esto nos va a permitir poder ejecutar un plan estratégico de control ético para avanzar sobre la mitigación de estos daños en las zonas de cultivo”, explicó Salomón.

Según indicó el funcionario, algunos productores han reportado pérdidas cercanas al 30% de su producción debido a la acción de estas aves. Frente a este escenario, el estudio apunta a convertirse en una herramienta clave para equilibrar la protección de la biodiversidad con la necesidad de resguardar la actividad productiva de la provincia.

Con la puesta en marcha de esta investigación, San Juan busca dar un paso inédito hacia la comprensión del fenómeno y la construcción de soluciones sustentadas en evidencia científica, una demanda histórica de los sectores productivos afectados.