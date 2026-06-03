Caleras San Juan puso en funcionamiento su cuarto horno MAERZ y completó así el Plan Maestro de inversiones que inició en 2016, una estrategia que transformó la planta productiva con tecnología de origen suizo considerada entre las más avanzadas del mundo para la industria de la cal.

El encendido de la nueva unidad marcó el cierre de una década de obras e inversiones que permitieron a la empresa aumentar su capacidad de producción hasta las 600.000 toneladas anuales y posicionarse para abastecer la creciente demanda de la gran minería del cobre, el litio, la siderurgia y los mercados internacionales.

La puesta en marcha estuvo encabezada por el gerente general de la compañía, Raúl Cabanay, junto a profesionales de la firma suiza MAERZ y el equipo técnico de Caleras San Juan.

El proyecto contempló la instalación de cuatro hornos de alta eficiencia térmica, una tecnología que permite optimizar el proceso productivo y reducir la huella de carbono. La iniciativa se complementó con la incorporación de un parque fotovoltaico para la generación de energía limpia y con acciones vinculadas a la sustentabilidad ambiental, como la forestación con especies nativas y olivos con sistema de riego por goteo.

Desde la empresa destacaron que se trata de un modelo industrial único en América Latina por la combinación de eficiencia productiva y sostenibilidad.

Preparados para la demanda minera

La culminación del Plan Maestro llega en un momento clave para la provincia, marcado por las expectativas que genera el desarrollo de grandes proyectos de cobre.

Con las nuevas instalaciones, Caleras San Juan busca consolidarse como proveedor estratégico de insumos para la minería y otros sectores industriales, además de fortalecer sus compromisos comerciales en Chile y otros países de la región.

La empresa también se convirtió en la primera calera de capitales argentinos en obtener la trinorma internacional ISO en sistemas de gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral.

Nuevo plan de inversiones

Durante el acto de encendido, Raúl Cabanay destacó el impacto de las obras realizadas y anticipó una nueva etapa de crecimiento para la compañía.

"Estos avances son un orgullo para los accionistas, trabajadores de Caleras San Juan y la provincia", afirmó.

El directivo además anunció que la firma trabaja en un nuevo programa de inversiones que será presentado en las próximas semanas, en un contexto de recuperación de la demanda y de perspectivas favorables para la actividad minera.

Actualmente, la empresa genera más de 300 puestos de trabajo directos, con personal proveniente principalmente de Cienaguita, Divisadero, Pedernal y Los Berros. Del total de trabajadores, un 22% son mujeres que se desempeñan en áreas administrativas, productivas y operativas, incluyendo la operación de los hornos de 44 metros de altura que alcanzan temperaturas superiores a los 1.200 grados.