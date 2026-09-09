Condenaron a una empleada de la UNSJ que falsificó certificados de capacitación

Una trabajadora no docente de la Universidad Nacional de San Juan fue condenada a un año de prisión en suspenso tras reconocer la falsificación y el uso de 33 certificados de capacitación truchos para intentar ganar un concurso cerrado de antecedentes y oposición.

La maniobra tenía como objetivo obtener el cargo de Directora Administrativa en la Facultad de Ciencias Sociales, pero fue descubierta por la otra empleada que competía por el mismo puesto al momento de revisar la documentación presentada.

La competidora detectó irregularidades que encendieron las alarmas, entre ellas capacitaciones acreditadas entre siete y nueve años atrás pero emitidas antes de la convocatoria, una carga de 300 horas en un solo año y coincidencias en la caligrafía de los documentos con la letra de la postulante.

Ante esto, la impugnación desencadenó una investigación interna e impulso judicial mediante los representantes de la Dirección de Asuntos Legales de la universidad, quienes se constituyeron como querellantes.

En la acusación, el fiscal señaló que la imputada "confeccionó certificados con contenido y firmas falsos en relación a cursos de capacitación efectuados" y remarcó que pretendía "obtener un beneficio personal" para acrecentar su puntaje de forma ilícita.

Además, desde la institución precisaron que el "informe de la UNSJ fue determinante al expresar que los certificados que presentara Marcela Díaz para postularse para dicho concurso, estaban destinados a profesionales y/o docentes exclusivamente", condición con la que la agente no contaba al ser personal administrativo.

Los peritajes de Gendarmería Nacional sobre los diplomas originales revelaron coincidencias escriturales sospechosas, mientras que las autoridades y exautoridades cuyos nombres aparecían en los papeles desconocieron categóricamente las firmas estampadas. Finalmente, la involucrada asumió su responsabilidad en un juicio abreviado acordado por su defensa, el cual fue homologado por la jueza para cerrar el proceso penal sin llegar al debate oral.