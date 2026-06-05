Condenaron al hombre que apuñaló e intentó violar a su ex pareja

Este viernes un operario minero de apellido Andrade fue condenado a tres años de cumplimiento condicional. El hombre recibió la sentencia por dos episodios uno cometido en 2025 y otro el jueves 28 de mayo de este año. La víctima en ambos casos fue su ex pareja una mujer de 43 años con quién convivía en una vivienda en Concepción.

Con respecto al episodio de este año, se supo, que Andrade después de una cena junto a su ex pareja y su hermano, se enojó con la mujer y comenzó a insultarla. El móvil de ese enojo fue una escena de celos de él a ella. Tras los insultos las cosas fueron para peor, Andrade primero la golpeó con una botella, luego tomó un tenedor y un cuchillo empezó a apuñalar a su ex que logró defenderse colocándose un acolchado sobre su cuerpo. Luego de esa situación la obligó a practicarle sexo oral y cuando pretendía violarla, ella logró escapar y pedir auxilio en la vía pública. Sin embargo hasta que llegó la Policía, Andrade, según fuentes policiales, la orinó a su ex pareja. Cuando llegaron los efectivos, detuvieron a Andrade finalmente.

Pero este no es el único episodio violento en esta pareja. Es que en septiembre de 2025 Andrade en otro episodio de celos atropelló a la mujer y la quebró en la cadera. En aquella oportunidad la mujer primero realizó la denuncia, pero después la desestimó, por eso quedó archivada. Igualmente se decidió agregar este violento episodio para resolver el juicio abreviado y la condena. Además de Andrade deberá realizar un curso contra la violencia de género.