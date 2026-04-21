Tal como lo anticipó DIARIO HUARPE, el aumento del boleto de colectivo en San Juan, que llevó la primera sección de $1.070 a $1.300, impactó en toda la estructura tarifaria del sistema. Con una suba del 21,5%, se recalcularon las tarifas de todas las secciones. En ese marco, el Ministerio de Gobierno confirmó la actualización tras un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Tránsito y Transporte y los empresarios del sector. La medida impactará en todos los recorridos de la provincia y establece un nuevo cuadro tarifario que comenzará a aplicarse en los próximos días.

Desde el Gobierno explicaron que la actualización responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio en un contexto económico complejo.

Nuevos valores por departamento

El nuevo esquema fija tarifas diferenciadas según la distancia y el destino. Entre los principales valores, se destacan: Albardón, Pocito y 9 de Julio con un costo de $2.177,51; San Martín y Angaco con $2.459,18; y Caucete y 25 de Mayo con $3.553,35.

En tanto, los departamentos más alejados presentan tarifas considerablemente más altas. Ullum tendrá un boleto de $4.950,86, Sarmiento de $5.243,36, mientras que en Jáchal el costo asciende a $21.829,27. Por su parte, Valle Fértil llegará a $32.738,47 y tanto Iglesia como Calingasta alcanzarán los $36.378,48.

Implementación y sistema SUBE

Desde la cartera gubernamental aclararon que la aplicación de los nuevos valores se realizará de manera progresiva a través del sistema SUBE, por lo que se informará previamente a los usuarios cuándo comenzará a regir cada modificación.

Además, recordaron la importancia de utilizar los canales oficiales para conocer los beneficios vigentes y evitar confusiones ante los cambios tarifarios.

Argumento oficial del aumento

El Ministerio de Gobierno sostuvo que esta actualización se enmarca en el “diálogo permanente con los distintos actores del sistema” y tiene como objetivo sostener la calidad del servicio en toda la provincia.

En ese sentido, remarcaron que el ajuste busca equilibrar los costos operativos del sistema de transporte sin dejar de contemplar los beneficios sociales vigentes, especialmente para estudiantes y docentes.