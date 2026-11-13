Un reciente análisis científico realizado en 38 establecimientos educacionales de Calama, Chile, descubrió la presencia de elementos potencialmente tóxicos asociados a la minería en el polvo acumulado tanto dentro como fuera de las aulas.

La investigación, publicada en la revista Environment International, detectó elevadas concentraciones de plomo, arsénico, cobre y molibdeno que superan en ciertas mediciones hasta diez veces los parámetros habituales y geológicos de la zona.

El estudio fue liderado por las universidades de Chile, de Heidelberg, de Tarapacá y del Desarrollo, mediante los investigadores Nicolás Zanetta-Colombo, Carlos Manzano, Zoë Fleming y Manuel Prieto. El equipo demostró que las partículas derivadas de la industria minera logran infiltrarse en los recintos escolares, poniendo en riesgo el entorno cotidiano de los estudiantes.

Aulas como reservorios de contaminación

Las mediciones revelaron que las concentraciones químicas de los espacios interiores siguen de cerca a los niveles del exterior. Nicolás Zanetta-Colombo, primer autor del trabajo e investigador de la Universidad de Heidelberg, enfatizó que “la contaminación no necesariamente se detiene en la puerta de una escuela. Puede ingresar, acumularse y formar parte del ambiente cotidiano donde los niños aprenden y se desarrollan”.

En tanto, Carlos Manzano, académico de la Universidad de Chile, explicó que el análisis isotópico confirmó que las partículas provienen de la actividad minera y no solo de combustión vehicular. Manzano advirtió que “las partículas no fueron necesariamente depositadas en tiempos recientes. Esto podría indicar que las áreas intradomiciliarias, incluidas las salas de clase, pueden funcionar como un reservorio de contaminación”. Añadió que el fenómeno muestra que la contaminación “puede transportarse largas distancias, depositarse y acumularse en sitios inesperados”.

Riesgos sanitarios y desarrollo infantil

La indagación se enfocó en colegios dado que los niños son altamente vulnerables por su desarrollo neurológico y su contacto estrecho con superficies. La investigadora Zoë Fleming, de la Universidad del Desarrollo, destacó que la escuela es “un espacio donde los niños juegan y mantienen un contacto permanente con superficies dentro y fuera de las aulas, y -por lo mismo- son más propensos que los adultos a ingerir el polvo de su entorno”.

La exposición a estos metales se vincula a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. Manzano remarcó que “metales como plomo y arsénico tienen amplia evidencia en la literatura sobre sus efectos tóxicos y en el neurodesarrollo de niños y niñas”, sin existir límites seguros. Asimismo, ensayos con embriones de peces cebra expuestos al polvo escolar mostraron un aumento significativo de la frecuencia cardíaca y alteración embrionaria. Zanetta-Colombo aclaró que el experimento evidencia que “el material acumulado en las escuelas puede generar respuestas biológicas medibles”.

Urgencia de monitoreo ambiental interior

Los autores plantean la urgencia de incorporar el ambiente interior escolar en las regulaciones ambientales. Zanetta-Colombo afirmó que “la primera medida es reconocer que el ambiente interior de las escuelas también debe ser parte del monitoreo ambiental”.

Finalmente, el especialista concluyó sobre la responsabilidad de la industria minera: “La protección de la infancia debe formar parte de la planificación, la regulación ambiental y las responsabilidades de quienes desarrollan y fiscalizan la actividad extractiva”.