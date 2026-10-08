La provincia de San Juan se convertirá este viernes 9 de septiembre en escenario de una jornada de reflexión colectiva sobre los desafíos contemporáneos de mayor impacto. A las 20 horas, se llevará a cabo el "Conversatorio: la psicología ante la encrucijada actual - La salud mental en Crisis". La cita tendrá lugar en la sede céntrica ubicada en Rivadavia 264 -oeste-, en San Juan Capital, con entrada libre y gratuita previa inscripción. Organizado por Permacultura San Juan, el espacio convoca a profesionales de la salud mental y a toda persona interesada en debatir las consecuencias del cambio climático, los conflictos geopolíticos y las transformaciones tecnológicas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el psicólogo Luis Giménez Agüero, organizador del conversatorio, brindó detalles sobre la iniciativa y la estructura del debate. Según destacó el profesional, el objetivo central es superar visiones alarmistas para construir diagnósticos comunitarios.

Luis Giménez Agüero.

"La idea del conversatorio es que cada persona, desde su expertise o sus inquietudes, pueda brindar su aporte y formar una idea en conjunto, quitando un poco los mitos y los miedos para abordar formalmente estos temas emergentes".

Los cuatro cuadrantes de los temas emergentes

Para abordar la complejidad del escenario mundial y local, la actividad articulará su desarrollo en cuatro cuadrantes temáticos interconectados.

El primer eje analizará la transformación socio-climática y las proyecciones científicas post 2030. Giménez Agüero enfatizó la urgencia de debatir las consecuencias directas de haber superado el incremento de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, abordando fenómenos meteorológicos extremos, el super niño, las sequías prolongadas y los movimientos migratorios derivados de las crisis ambientales.

El segundo cuadrante examinará las reconfiguraciones geopolíticas globales y las variadas manifestaciones de la guerra híbrida. Los asistentes analizarán la evolución de las tensiones bélicas en focos críticos como Medio Oriente, Eurasia y Asia. Asimismo, se abordará la dinámica regional en Latinoamérica bajo la aplicación de la Doctrina Donroe" (Don-Row), evaluando el rol estratégico asignado a la República Argentina en el marco del nuevo orden multipolar actualmente en disputa.

El tercer vector se centrará en los fenómenos sociales emergentes y sus repercusiones directas sobre la salud mental colectiva. Durante este módulo se examinarán la polarización social, el surgimiento de radicalismos y el modo en que la crisis económica afecta a los sectores vulnerables. En el ámbito clínico y comunitario, el psicólogo advirtió sobre el incremento en estadísticas de suicidios, consumos problemáticos, ludopatía o juego patológico y episodios de violencia fortuita o acting out en la cotidianeidad.

El cuarto eje explorará las implicancias de la cuarta revolución industrial, focalizándose en la Inteligencia Artificial General. En este punto se desplegarán tres vertientes: los dilemas éticos vinculados a la posible autoconciencia de la IA, su utilización estratégica en el ámbito militar y las propuestas del transhumanismo como alternativa tecnológica.

De la postura reactiva a las respuestas regenerativas

A pesar de que estos vectores temáticos pueden percibirse como discusiones teóricas, Giménez Agüero remarcó que existe un correlato directo en los indicadores epidemiológicos de salud mental y en el bienestar cotidiano de las personas. "El primer paso indispensable para salir de una postura meramente reactiva es construir una respuesta proactiva. Esto implica abordar los problemas de forma abierta, generar espacios de debate plurales y poner en palabras aquello que genera malestar", argumentó el organizador.

Frente al incremento del riesgo de desastres y catástrofes socioambientales, el conversatorio promoverá un cambio de paradigma basado en abordajes preventivos y de regeneración. Para ello, la jornada integrará herramientas prácticas tomadas de la permacultura, con el propósito de fortalecer procesos de regeneración social, ambiental y económica a escala local.

Inscripción previa e informes del encuentro

El "Conversatorio: la psicología ante la encrucijada actual - La salud mental en Crisis" es una actividad totalmente abierta y gratuita.

Debido a la capacidad limitada de la sala en San Juan Capital, se solicita a los interesados inscribirse previamente completando el formulario digital de registro o comunicándose de manera directa por teléfono al +54 9 351 24 29 459.

El encuentro representa una oportunidad prioritaria para impulsar la prospección local y la construcción comunitaria frente a los desafíos del presente.