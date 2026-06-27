Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos fueron reconocidas como las provincias con mayor nivel de transparencia fiscal de la Argentina, luego de obtener 100 puntos en el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Las tres jurisdicciones fueron las únicas que integraron el Grupo I, la categoría que distingue el cumplimiento estricto de las obligaciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El relevamiento fue realizado durante la primera quincena de abril de 2026 sobre la información publicada en los portales oficiales de cada provincia. Para alcanzar la máxima puntuación, las administraciones debieron presentar la totalidad de la documentación exigida, entre ella el Presupuesto 2026, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, la ejecución del gasto, el stock de deuda pública y la información sobre la planta de personal correspondiente al cierre del ejercicio 2025.

En el segundo grupo, con un alto nivel de cumplimiento, quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. En estos casos, las provincias publicaron la mayor parte de la información requerida, aunque presentaron faltantes vinculados principalmente a los datos sobre personal estatal.

Por su parte, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones integraron el Grupo III, mientras que otras ocho provincias, entre ellas Buenos Aires y Mendoza, fueron clasificadas en el Grupo IV por registrar un bajo nivel de cumplimiento. La Pampa y San Luis no fueron incluidas en la evaluación debido a que no adhieren al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Más allá de los buenos resultados obtenidos por las tres provincias líderes, el informe advirtió un retroceso general en la transparencia fiscal del país. El promedio nacional descendió de 74,3 a 70,9 puntos respecto de la medición realizada en septiembre de 2025 y la caída alcanza los 6,8 puntos si se compara con el relevamiento efectuado en marzo de ese mismo año, un dato que refleja un deterioro en la publicación de la información sobre las cuentas públicas provinciales.