La Justicia ordenó un nuevo allanamiento en una propiedad vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero. El procedimiento se realizó en una segunda casaquinta ubicada en La Lonja, partido bonaerense de Pilar, y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

El inmueble pertenece a la firma Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ambos imputados en la causa como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La investigación apunta a posibles vínculos con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La medida judicial se dispuso luego de que imágenes aéreas mostraran nuevas construcciones y mejoras realizadas durante 2026 en el predio. Según los antecedentes de la investigación, la propiedad había sido inspeccionada en diciembre de 2025 y en ese momento no se habían detectado inversiones ni modificaciones de importancia.

El allanamiento fue solicitado por los legisladores porteños Matías Yofe y Facundo Del Gaiso. El objetivo es registrar el estado actual del inmueble mediante fotografías y videos, además de secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que puedan aportar información a la causa.

La conexión con la primera quinta allanada

La segunda propiedad quedó bajo la lupa por su relación con Real Central SRL, la misma firma que figura como titular de la quinta de Villa Rosa, también en Pilar, que dio origen al escándalo.

En aquel procedimiento, realizado en diciembre pasado, los investigadores encontraron pertenencias del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y una flota de 54 vehículos de alta gama y colección.

Ahora, la Justicia busca establecer quiénes utilizan y administran la segunda finca, además de identificar los movimientos de personas y vehículos que ingresaron al lugar. Para eso, se solicitaron registros de cámaras de seguridad municipales y privadas de las inmediaciones.

La investigación continúa para determinar si ambas propiedades y los bienes encontrados tienen relación con el presunto circuito de lavado de dinero que habría involucrado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.