El incremento sostenido del caudal provocado por los intensos escurrimientos estacionales han desatado serias complicaciones hídricas y de infraestructura en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan. La creciente extraordinaria del río Los Patos provocó el desborde de las aguas y la consecuente interrupción total del tránsito sobre la Ruta Provincial 400, afectando severamente la conectividad terrestre y el desplazamiento de los pobladores de la zona precordillerana.

El río Los Patos desbordó y cortó la Ruta Provincial 400

Frente a la gravedad de los anegamientos, las autoridades locales desplegaron de inmediato operativos de monitoreo e inspección técnica para evaluar los daños materiales en la red vial y prevenir eventuales riesgos en áreas pobladas. Diego Ossa, secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta, brindó detalles precisos e informó oficialmente sobre los cortes registrados en la carretera provincial que conduce hacia la localidad de Las Hornillas.

El funcionario municipal explicó que el cauce crecido invadió sectores consolidados de la traza e inundó áreas de la infraestructura pública municipal. En este marco, Ossa precisó que el agua del río Los Patos avanzó de forma pronunciada hasta posicionarse en la zona del parador del Río, anegando el sector de Calle San Martín oeste y generando gran alarma entre las familias residentes.

Ante el sorpresivo avance de los flujos aluviales hacia zonas urbanas y caminos transitados, el secretario de Obras analizó las posibles fallas en las contenciones existentes y manifestó con preocupación: "infiero que una defensa puede haberse roto, se está tratando con un dron de verificar si ello ocurrió". La inspección aérea mediante tecnología dron permitirá determinar la ubicación exacta de las brechas donde las contenciones hidráulicas habrían cedido ante la fuerza del caudal.

Con el propósito de resguardar el departamento y evitar daños mayores en otros poblados vulnerables de la ribera, la Secretaría de Obras activó maniobras de contención junto a la Dirección Provincial de Vialidad. Respecto de las tareas operativas prioritarias que se ejecutan en el lugar, Diego Ossa detalló de manera explícita: "Hoy con una máquina que me facilita Vialidad trataremos, siempre y cuando el Río lo permita, de desviar un brazo del Rio que está golpeando la Costanera en Tamberías".

Por las crecientes del río el proyecto minero Pachón desmovilizará el campamento

En forma simultánea a las contingencias viales reportadas en las arterias departamentales, las fuertes crecientes registradas en la alta cordillera impactaron directamente en la actividad productiva de la región. Por las crecientes del río, el proyecto minero Pachón, ubicado en Calingasta, desmovilizará de manera preventiva el campamento Sombreros.

La medida cautelar fue adoptada por la compañía operadora Glencore Pachón luego de constatarse un corte total a la altura del kilómetro 31 de la servidumbre minera, producto del marcado aumento en el caudal del río Blanco y los daños en diversos sectores del camino de acceso cordillerano. Priorizando la seguridad física y la protección integral del personal, la empresa resolvió adelantar por precaución la desmovilización de los 20 trabajadores que integran el turno operativo.

Desde la firma minera ratificaron que los colaboradores alojados en las instalaciones de alta montaña se encuentran en perfecto estado de salud, desarrollando tareas planificadas en el interior de los módulos y contando con todos los servicios esenciales, insumos alimenticios e infraestructura para su bienestar, mientras se mantiene un monitoreo permanente del clima junto a las autoridades provinciales.

Dato

Vale recordar que este jueves el director de Hidráulica, José Ginestar, advirtió sobre el incremento de los caudales de los ríos a causa del deshielo y declaró: "Estamos al límite y aún nos queda toda la temporada de lluvias".