La crisis política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. Esta vez, desde el propio PRO surgió un pedido dirigido al presidente Javier Milei para que excluya al funcionario de la ceremonia por el Día de la Bandera que se realizará este sábado en Rosario.

La solicitud fue presentada por la concejala rosarina Anita Martínez, alineada políticamente con el intendente Pablo Javkin y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. A través de una carta formal enviada al mandatario, pidió que Adorni no integre la comitiva oficial que participará del acto en el Monumento Nacional a la Bandera.

El planteo refleja el creciente malestar que genera la continuidad del jefe de Gabinete, cuya situación se encuentra bajo fuerte cuestionamiento desde que trascendieron detalles de su declaración patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros. La controversia ya provocó reclamos de distintos sectores políticos e incluso pedidos de renuncia dentro y fuera del oficialismo.

La movida también expone tensiones dentro del frente político que acompaña al Gobierno nacional. En Santa Fe, dirigentes vinculados al PRO y al oficialismo provincial buscan tomar distancia de la figura de Adorni para evitar que la polémica empañe una fecha de alto valor simbólico como el Día de la Bandera.

Sin embargo, hasta el momento la Casa Rosada mantiene su respaldo al funcionario. De hecho, días atrás fuentes oficiales aseguraron que Adorni participará del acto junto a Milei, el gobernador Pullaro y el intendente Javkin, descartando versiones sobre una eventual exclusión de la ceremonia.

Mientras tanto, la presión política continúa creciendo. La oposición impulsa proyectos para interpelarlo en el Congreso y sectores aliados observan con preocupación el costo político que la controversia podría tener para el Gobierno nacional.

En ese contexto, la presencia de Adorni en Rosario se convirtió en mucho más que una cuestión protocolar: representa una nueva muestra de respaldo presidencial en medio de uno de los momentos más delicados de su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete.