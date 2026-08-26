El anuncio del Gobierno nacional para impulsar nuevamente los créditos hipotecarios recibió el respaldo de bancos y representantes del sector de la construcción. La iniciativa permitirá que las entidades financieras accedan a fondos de largo plazo por hasta $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con el objetivo de ampliar el financiamiento destinado a viviendas.

La medida fue presentada este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el programa apunta tanto a estimular la demanda de viviendas como a generar mejores condiciones para nuevos desarrollos inmobiliarios. La primera licitación será por $200.000 millones y se realizará la próxima semana.

Desde la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) calificaron el programa como positivo, al considerar que permitirá canalizar recursos de largo plazo hacia el crédito hipotecario y, al mismo tiempo, garantizar rendimientos reales positivos para el FGS.

Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle, también destacó la iniciativa y señaló que la Argentina mantiene una importante brecha respecto de otros países de la región en materia de financiamiento hipotecario. Además, consideró que una mayor disponibilidad de préstamos podría dinamizar sectores vinculados con la construcción y refacción de viviendas.

Sin embargo, entre las entidades financieras también hubo cautela. Algunos bancos esperan conocer en detalle las condiciones de implementación y señalaron que sería necesario mejorar aspectos vinculados con las tasas y el mecanismo utilizado por el FGS.

El respaldo de la construcción

Desde el sector de la construcción también consideraron que la medida avanza en la dirección correcta. Empresarios señalaron que contar con financiamiento de largo plazo era uno de los reclamos que venían planteando para recuperar el mercado hipotecario.

De todos modos, remarcaron que el desafío será aumentar progresivamente el volumen disponible para que los préstamos puedan alcanzar a una mayor cantidad de familias.

El esquema contempla un monto máximo por préstamo de 150.000 UVA, equivalente a alrededor de USD 200.000, aunque históricamente el promedio de los créditos se ubicó cerca de USD 80.000. Con los hasta $2 billones previstos, las estimaciones apuntan a cubrir la demanda de aproximadamente 17.000 a 18.000 familias.

La iniciativa se complementará con la flexibilización de los préstamos bancarios en dólares para personas jurídicas. Bajo las nuevas reglas, los bancos podrán destinar a esos créditos hasta el 15% de sus depósitos en moneda estadounidense, una herramienta que el Gobierno espera que facilite el financiamiento de nuevos desarrollos.

Pese a las expectativas, desde el Banco Central descartaron que pueda producirse un “boom” inmediato del crédito en dólares. La apuesta oficial es que ambas herramientas permitan recuperar gradualmente la actividad de la construcción, generar empleo y ampliar el acceso al financiamiento para viviendas.