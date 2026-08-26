El Gobierno nacional presentó un nuevo programa para impulsar los créditos hipotecarios y el Ministerio de Economía dio a conocer una simulación que permite estimar cuánto debería pagar una familia que solicite un préstamo equivalente a USD 80.000. En ese caso, la cuota inicial rondaría los $865.000 y se necesitarían ingresos familiares superiores a los $3,4 millones mensuales.

El ejemplo oficial contempla una propiedad valuada en USD 106.667 y un financiamiento equivalente al 75% de su valor. De esta manera, el crédito ascendería a $120.920.000, unos USD 80.000 según el tipo de cambio utilizado para la simulación.

Para ese préstamo, Economía tomó como referencia un plazo de devolución de 25 años y una tasa de UVA + 7%. Bajo esas condiciones, la primera cuota sería de $865.098. Al tratarse de un préstamo ajustado por UVA, ese monto corresponde únicamente al pago inicial y no permanecerá fijo durante toda la vida del crédito.

Cuánto hay que ganar para acceder

Otro de los datos centrales de la simulación es el nivel de ingresos necesario. Si la cuota representa como máximo el 25% de los ingresos, el grupo familiar debería acreditar un ingreso neto mensual de $3.460.391. Durante la presentación, el ministro Luis Caputo señaló que una pareja con ingresos individuales cercanos a $1,7 millones podría alcanzar ese requisito.

El comprador, además, tendría que disponer del dinero necesario para cubrir el 25% restante del valor de la propiedad, ya que el ejemplo contempla que el préstamo financie tres cuartas partes del inmueble. A esto podrían sumarse otros gastos relacionados con la operación que no fueron incluidos en la simulación oficial.

Cómo funcionará el nuevo programa

El plan anunciado contempla $2 billones destinados a ampliar el financiamiento hipotecario. Los recursos provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y serán colocados mediante licitaciones de plazos fijos entre entidades financieras, que luego deberán canalizarlos hacia créditos para primera vivienda.

Los préstamos podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. Los bancos adjudicatarios tendrán un plazo de 90 días para aplicar los fondos recibidos.

Entre las condiciones establecidas, la tasa de los créditos no podrá superar UVA + 7,50%, el plazo de devolución deberá ser de al menos 15 años y cada préstamo tendrá un tope de 150.000 UVA. El Gobierno estima que los $2 billones previstos podrían permitir soluciones habitacionales para unas 17.000 a 18.000 familias.