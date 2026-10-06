El Gobierno adjudicó otros $200.000 millones para impulsar el financiamiento destinado a créditos hipotecarios para vivienda. La operación se realizó a través del Banco Central y forma parte del esquema que utiliza fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por Anses, para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

En esta segunda licitación participaron 14 bancos, que presentaron 40 ofertas por un total de $246.000 millones. Finalmente, 12 entidades resultaron adjudicatarias. Los fondos deberán destinarse a préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

La mayor parte del dinero fue colocada a cinco años: $196.747 millones, mientras que otros $3.252 millones se adjudicaron a un año. Los bancos tendrán 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para volcarlos a nuevos créditos hipotecarios.

El cambio clave para acceder a los créditos

Una de las principales novedades de esta segunda licitación es que los préstamos ya no estarán limitados únicamente a quienes busquen comprar su primera vivienda. Ahora podrán destinarse a una vivienda única o de ocupación permanente, lo que amplía el universo de potenciales beneficiarios.

De esta manera, también podrían acceder personas que ya tengan una propiedad a su nombre, siempre que no puedan utilizarla como vivienda permanente, por ejemplo, porque está alquilada, cedida a terceros o bajo usufructo. Cada banco deberá definir los requisitos y la documentación para acreditar estas situaciones.

El programa contempla licitaciones de $200.000 millones hasta alcanzar un total de $2 billones. Según las estimaciones oficiales, si se completa ese monto, entre 17.000 y 18.000 familias podrían acceder al financiamiento hipotecario.

Como referencia, para un crédito promedio cercano a los $114 millones, con un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%, la cuota inicial rondaría los $865.000 mensuales y los ingresos netos exigidos para el hogar serían de aproximadamente $3,46 millones.