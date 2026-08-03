Las crepes de manzana son una alternativa sencilla para preparar un postre casero con pocos ingredientes y mucho sabor. La combinación de una masa fina y delicada con un relleno de manzanas tiernas y caramelizadas las convierte en una opción ideal tanto para la merienda como para cerrar una comida.

El secreto para conseguir un relleno más sabroso está en cocinar primero las manzanas con manteca. De esta manera, la fruta se dora ligeramente, concentra sus sabores y mantiene una textura tierna sin llegar a deshacerse.

Ingredientes para las crepes

2 huevos

250 ml de leche

150 gramos de harina 0000

30 gramos de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el relleno

30 gramos de manteca

60 gramos de azúcar

Jugo de ½ limón

Canela, a gusto

Azúcar impalpable, cantidad necesaria para decorar

Manzanas, cantidad necesaria

Cómo preparar las crepes de manzana

Para comenzar, hay que batir los huevos con la leche y luego incorporar la harina, la manteca derretida, la esencia de vainilla y una pizca de sal. Se debe mezclar hasta conseguir una preparación lisa y sin grumos. Una vez lista, la masa debe reposar durante aproximadamente 15 minutos.

Después, cocinar las crepes en una sartén apenas enmantecada. Se recomienda dejarlas alrededor de un minuto de cada lado, hasta que estén cocidas pero mantengan su textura fina y flexible. Reservarlas mientras se prepara el relleno.

Para las manzanas, primero hay que pelarlas y cortarlas en cubitos o láminas finas, según la textura que se prefiera.

El paso fundamental llega en este momento: colocar la manteca en una sartén y cocinar las manzanas durante 3 o 4 minutos antes de incorporar el azúcar. Luego sumar el azúcar, la canela y el jugo de limón.

Cocinar unos minutos más, revolviendo con cuidado, hasta que las manzanas estén tiernas y ligeramente caramelizadas.

Una vez listo el relleno, colocar una porción sobre cada crepe y doblarla o enrollarla. Servirlas tibias y terminar con una lluvia de azúcar impalpable.

El resultado es un postre casero, suave y aromático, en el que el sabor de la manzana caramelizada se combina con la delicadeza de la masa.