Criar a un hijo en Argentina demandó hasta $728.850 mensuales durante septiembre de 2026, según los datos publicados este viernes 16 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las canastas de crianza registraron aumentos de entre el 2,2% y el 2,4%, por encima de la inflación general del 1,9%, principalmente debido al incremento en el costo de las tareas de cuidado.

El informe oficial contempla los gastos necesarios para cubrir las necesidades de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 12 años. Para establecer los valores, el organismo considera tanto la compra de bienes y servicios como el tiempo que los adultos destinan a las tareas de crianza.

Durante septiembre, los mayores aumentos se registraron en los grupos de 4 a 5 años y de 6 a 12 años, con una variación mensual del 2,4%. En tanto, las canastas correspondientes a menores de un año y niños de entre 1 y 3 años aumentaron un 2,2%.

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina según la edad

Los valores difundidos por el Indec muestran diferencias importantes de acuerdo con la etapa de crecimiento. Durante septiembre de 2026, los montos mensuales fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $570.832.

Niños de 1 a 3 años: $679.816.

Niños de 4 a 5 años: $579.752.

Niños de 6 a 12 años: $728.850.

El grupo de 6 a 12 años presentó el costo mensual más elevado, mientras que los bebés menores de un año registraron el valor más bajo entre las cuatro categorías analizadas.

Sin embargo, los montos no representan únicamente los gastos directos de alimentación, vestimenta o educación, sino que también incluyen una estimación económica del tiempo dedicado al cuidado de los menores.

Las tareas de cuidado impulsaron los aumentos

Uno de los principales factores que explicó la suba de las canastas de crianza fue el incremento del 2,8% en el costo de las tareas de cuidado, un porcentaje superior tanto a la inflación general como al aumento de bienes y servicios.

Para calcular este componente, el Indec estima las horas de atención necesarias según la edad de los niños y les asigna un valor económico tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de trabajadores de casas particulares.

Por otro lado, el componente de bienes y servicios registró una variación mensual del 1,7%. Este apartado incluye gastos vinculados con alimentación, transporte, vestimenta, educación, salud y vivienda, de acuerdo con las necesidades de cada grupo etario.

De esta manera, el indicador permite dimensionar no solo los gastos que afrontan las familias para mantener a sus hijos, sino también el valor económico de las tareas cotidianas de crianza.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza

Los datos sobre crianza se conocieron en un contexto de aumentos en las canastas básicas. Durante septiembre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos mensuales de $1.632.505 para superar la línea de pobreza.

En paralelo, el mismo hogar requirió $738.690 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y no quedar por debajo de la línea de indigencia.

Estos indicadores reflejan la presión que enfrentan los hogares argentinos, especialmente aquellos con hijos, debido al incremento sostenido de los gastos indispensables y las necesidades de cuidado.