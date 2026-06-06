La actividad industrial atraviesa un escenario de debilitamiento sostenido, según los datos del Monitor de Desempeño Industrial (MDI) elaborado por la Unión Industrial Argentina, que relevó a 748 empresas de todo el país.

El informe indica que el 38% de las firmas registró caídas en su producción durante abril, mientras que el 45,5% reportó una baja en las ventas internas. En paralelo, el 44,9% de las empresas afirmó haber tenido dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos en el mismo período.

El MDI se ubicó en 43,5 puntos, por debajo del umbral de 50 que separa expansión de contracción de la actividad. Si bien mostró una mejora respecto del primer trimestre, se mantiene 2,2 puntos por debajo del nivel de abril de 2025.

El impacto se observa con mayor intensidad en las pequeñas y medianas empresas, donde más de la mitad informó caída en las ventas y el 43,9% señaló menor producción en comparación con el trimestre anterior.

En el análisis de los factores de preocupación, el 49,7% de las empresas identificó la caída de la demanda interna como el principal problema, seguida por el aumento de costos. Dentro de ese escenario, se mencionan la menor demanda entre industrias, la retracción del consumo de los hogares y la reducción de la obra pública.

También se registra un incremento en la preocupación por la competencia de productos importados, que pasó a ser señalada por el 15,6% de las firmas.

En cuanto a la situación financiera, las mayores dificultades se concentraron en el pago de impuestos y proveedores. Las empresas reportaron como principales consecuencias el aumento del endeudamiento y la necesidad de financiamiento de corto plazo.

El relevamiento concluye que más de siete de cada diez firmas perciben una situación sectorial peor que la del año anterior, mientras que una proporción similar observa un deterioro en el contexto económico general.