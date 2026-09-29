La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de que se revise la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. Los abogados buscarán que el planteo sea analizado durante la próxima sesión del organismo, prevista para octubre.

La presentación fue realizada por el equipo integrado por Carlos Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales y pretende obtener una medida que permita suspender la inhabilitación.

La condena contra la expresidenta quedó firme después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso presentado por su defensa y dejara vigente la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°2.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus pronunciamientos no funcionan como una instancia judicial que pueda anular directamente una sentencia argentina, aunque pueden ser incorporados posteriormente a planteos realizados ante tribunales nacionales.

La defensa incorporó nuevas pruebas

Como parte de la estrategia, los abogados presentaron un informe técnico elaborado por la consultora Specs. Según la interpretación de la defensa, ese estudio muestra que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Beraldi sostiene que ese dato contradice fundamentos utilizados en la sentencia. Sin embargo, un magistrado que intervino en la causa señaló a Infobae que ese argumento ya fue tratado y rechazado, y afirmó que el juicio se concentró específicamente en las obras públicas adjudicadas en Santa Cruz.

Además del planteo internacional, la defensa prevé presentar esas pruebas ante la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión. El objetivo declarado por los abogados es conseguir la revisión de la condena y de la inhabilitación.

El posible regreso electoral de Cristina Kirchner

La presentación adquiere relevancia política de cara a las elecciones de 2027. Máximo Kirchner afirmó esta semana que la expresidenta tiene “la voluntad” de volver a competir electoralmente, aunque actualmente la condena firme le impide ejercer cargos públicos.

Por el momento, el Comité de Derechos Humanos todavía no se pronunció sobre el planteo. La defensa buscará que el expediente sea tratado durante octubre, mientras también impulsa vías judiciales dentro de la Argentina.