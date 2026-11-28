La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo con la estrategia de Cristina Kirchner y Sergio Massa para disputar el liderazgo político de Axel Kicillof y condicionar sus aspiraciones presidenciales para 2027. En medio de las negociaciones dentro del PJ, el gobernador bonaerense busca sostener su candidatura con dos herramientas políticas: el desdoblamiento de las elecciones provinciales y la posibilidad de suspender las PASO en Buenos Aires.

El escenario se modificó luego de que el Senado diera media sanción al proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales. La medida complica los planes de Kicillof, que veía en una interna electoral la posibilidad de competir contra otros referentes del espacio y consolidar su liderazgo mediante el voto.

En paralelo, Cristina Kirchner y Massa avanzan en conversaciones para reorganizar el peronismo y definir el esquema electoral. Una de las señales de ese armado fue el encuentro realizado en San Fernando, impulsado por el líder del Frente Renovador, que reunió a dirigentes del PJ federal y referentes de distintos sectores, sin la participación del gobernador bonaerense.

La negociación también se trasladó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entre los temas que generan conversaciones aparecen la reelección de los intendentes y la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense. El massismo revisa su postura sobre la limitación de los mandatos municipales y busca avanzar en acuerdos vinculados con la integración del máximo tribunal provincial.

Del lado de Kicillof, el desdoblamiento electoral y la eventual suspensión de las primarias bonaerenses aparecen como herramientas para negociar su futuro político. Sin embargo, esta última alternativa genera resistencia dentro del propio peronismo, ya que otros sectores consideran que una interna provincial podría convertirse en un espacio de legitimación para nuevos liderazgos.

La disputa expone una diferencia de fondo: mientras el gobernador busca construir autonomía y llegar a 2027 con respaldo propio, el sector de Cristina Kirchner y Massa pretende conservar capacidad de decisión sobre las candidaturas y el armado electoral. Sin un mecanismo claro para resolver la interna, el PJ enfrenta el desafío de evitar una ruptura que termine favoreciendo al oficialismo de Javier Milei.