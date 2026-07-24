Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos que aplicarán en agosto de 2026. Las nuevas cuotas tendrán incrementos de hasta 2,1%, según los valores informados por las compañías a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Los nuevos aranceles fueron cargados en el sistema digital obligatorio que, desde julio de 2025, exige a las prestadoras informar mensualmente los valores de sus planes diferenciados por cobertura, franja etaria y región del país.

En algunos casos, los aumentos superan la inflación de junio, que fue del 1,9%, de acuerdo con los datos oficiales.

Cuánto aumentará cada prepaga

Entre las principales empresas que ya comunicaron sus ajustes figuran:

OSDE: 1,9%.

Avalian: 1,9%.

Sancor Salud: 1,9%.

Swiss Medical: 1,8%.

Galeno: hasta 2,1%, según el plan contratado.

En el caso de Galeno, el incremento también alcanzará a algunos copagos, dependiendo del tipo de cobertura.

Las empresas justificaron las subas por el incremento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos los insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Cuánto cuesta una prepaga

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, durante julio de 2026 los planes de medicina prepaga tuvieron valores que oscilaron entre $160.000 y $840.000 mensuales, dependiendo de la edad del afiliado, la cantidad de integrantes del grupo familiar, el nivel de cobertura y la cartilla médica.

En los planes premium o de cobertura integral, las cuotas ya superaron el millón de pesos mensuales.

A esos montos se suman, en algunos casos, los copagos por consultas médicas, estudios y determinadas prácticas, cuyos valores también fueron actualizados por varias empresas en los últimos meses.

Cómo evolucionan las cuotas

De acuerdo con el Indec, las cuotas de medicina prepaga aumentaron 3,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2,9% a nivel nacional durante julio.

En el primer semestre del año acumularon incrementos de 17,2% en el AMBA y 16,5% en el promedio nacional, mientras que la variación interanual alcanzó el 31% en el Gran Buenos Aires y el 30,5% en el conjunto del país.