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Cuánto aumentarán las cuotas en agosto de las principales prepagas
POR REDACCIÓN
Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos que aplicarán en agosto de 2026. Las nuevas cuotas tendrán incrementos de hasta 2,1%, según los valores informados por las compañías a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Los nuevos aranceles fueron cargados en el sistema digital obligatorio que, desde julio de 2025, exige a las prestadoras informar mensualmente los valores de sus planes diferenciados por cobertura, franja etaria y región del país.
En algunos casos, los aumentos superan la inflación de junio, que fue del 1,9%, de acuerdo con los datos oficiales.
Cuánto aumentará cada prepaga
Entre las principales empresas que ya comunicaron sus ajustes figuran:
OSDE: 1,9%.
Avalian: 1,9%.
Sancor Salud: 1,9%.
Swiss Medical: 1,8%.
Galeno: hasta 2,1%, según el plan contratado.
En el caso de Galeno, el incremento también alcanzará a algunos copagos, dependiendo del tipo de cobertura.
Las empresas justificaron las subas por el incremento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos los insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.
Cuánto cuesta una prepaga
Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, durante julio de 2026 los planes de medicina prepaga tuvieron valores que oscilaron entre $160.000 y $840.000 mensuales, dependiendo de la edad del afiliado, la cantidad de integrantes del grupo familiar, el nivel de cobertura y la cartilla médica.
En los planes premium o de cobertura integral, las cuotas ya superaron el millón de pesos mensuales.
A esos montos se suman, en algunos casos, los copagos por consultas médicas, estudios y determinadas prácticas, cuyos valores también fueron actualizados por varias empresas en los últimos meses.
Cómo evolucionan las cuotas
De acuerdo con el Indec, las cuotas de medicina prepaga aumentaron 3,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2,9% a nivel nacional durante julio.
En el primer semestre del año acumularon incrementos de 17,2% en el AMBA y 16,5% en el promedio nacional, mientras que la variación interanual alcanzó el 31% en el Gran Buenos Aires y el 30,5% en el conjunto del país.