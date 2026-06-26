Solo 4 de cada 10 logran alquilar una vivienda familiar en San Juan

Encontrar una vivienda en alquiler en San Juan se ha convertido en una tarea casi titánica para las familias locales. Así lo refleja el último diagnóstico realizado por Mauricio Turell, presidente de la Cámara de Construcción e Inmobiliarias de San Juan, quien trazó un panorama crítico marcado por la alta demanda insatisfecha, el déficit histórico de propiedades y un nuevo competidor que agita el tablero: la industria minera.

Mauricio Turell

Un déficit que no se corrige

Según los datos aportados por Turell, la estadística es contundente y preocupante. Actualmente, de cada 10 sanjuaninos que buscan una vivienda familiar en alquiler, apenas 4 logran acceder a una. Esta cifra pone en evidencia un déficit habitacional que, de acuerdo al especialista, se prolonga sin una solución estructural desde hace más de dos años.

Si bien en el último semestre se registró un incremento del 10% en la disponibilidad de inmuebles, Turell fue enfático en señalar que este porcentaje resulta insuficiente para absorber la elevada demanda existente. La mejora, aunque positiva, queda muy lejos de equilibrar un mercado donde la escasez es la regla.

El efecto "sombra" de la minería

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la creciente competencia que genera la actividad minera en el sector de los alquileres. Turell expresó su preocupación ante el fenómeno que ya comienza a visualizarse: las empresas del rubro extractivo disponen de mayor capacidad de pago y están captando gran parte de las propiedades disponibles.

"Existe el riesgo de que los propietarios prefieran alquilar sus viviendas a empresas mineras, dejando en desventaja a los sanjuaninos que dependen de un salario del estado o de empresas privadas", advirtió el presidente de la Cámara. Esta situación genera una competencia desigual, donde el trabajador local ve reducidas sus posibilidades de acceder a un techo frente a corporaciones con presupuestos millonarios.

Valores: un piso de $800.000 para viviendas tipo

En cuanto a los costos, el mercado mostró durante el último año una tendencia a ordenar los montos en función de los ingresos locales, lo que contribuyó en parte a la ligera mejora en la oferta. Sin embargo, los valores siguen siendo un obstáculo considerable para la mayoría de los bolsillos.

Turell detalló los precios de referencia actuales. Para acceder a una vivienda tipo de 90 metros cubiertos, que cuente con tres dormitorios, baño, cocina y cochera cubierta, el valor mínimo de alquiler asciende a $800.000 pesos mensuales. Esta referencia está calculada sobre la base de la mayor demanda, que se concentra en los departamentos de Capital, Rivadavia y Santa Lucía.

El especialista remarcó que los contratos pactados en dólares son aún escasos y que desde el sector inmobiliario se busca activamente evitar que la influencia minera distorsione aún más el valor de mercado, una situación que, de profundizarse, podría desatar un conflicto de intereses que no beneficiaría a nadie.