La Selección Argentina ya tiene al futbolista que llevará la cinta de capitán tras el retiro internacional de Lionel Messi y la salida de Nicolás Otamendi. Cristian “Cuti” Romero fue elegido por Lionel Scaloni para asumir como principal referente del equipo.

El defensor de 28 años, actualmente en Atlético de Madrid, ya había sido designado internamente como el tercer capitán del grupo. Con la salida definitiva de los dos referentes históricos, el zaguero cordobés quedó como el principal portador del brazalete.

La decisión de Scaloni

La determinación fue ratificada por Lionel Scaloni, quien eligió al defensor por encima de otros referentes del plantel como Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico. La elección se enmarca en el proceso de recambio que atraviesa la Selección después de la despedida de Messi.

Romero ya tuvo experiencia como capitán durante el ciclo de Scaloni y llevó la cinta en tres oportunidades. Lo hizo ante Chile, Venezuela y Mauritania, según el detalle publicado sobre sus antecedentes con el brazalete.

Una nueva etapa

El defensor surgido de Belgrano de Córdoba tendrá ahora la responsabilidad de ser la voz de mando dentro del campo y el vestuario. Su debut oficial como capitán principal se producirá durante la próxima fecha FIFA.

La designación llega después de una etapa marcada por el liderazgo de Messi, quien dejó la Selección luego de 21 años con la camiseta argentina. Ahora comienza un nuevo ciclo para la Albiceleste con Romero como referente.