La pobreza registró una leve suba en el Gran San Juan durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia mostró una fuerte caída. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 36,8% de las personas quedó por debajo de la línea de pobreza, frente al 36% registrado en el mismo período de 2025.

En cantidad de personas, unas 207.000 se encontraban bajo la línea de pobreza, frente a las 201.361 del primer semestre de 2025, alrededor de 5.600 más. En paralelo, la indigencia cayó del 5,2% al 1,6% y pasó de 29.323 personas a unas 9.000.

De esta manera, la pobreza aumentó 0,8 puntos porcentuales en un año, mientras que la indigencia disminuyó 3,6 puntos.

La indigencia cayó con fuerza

La principal variación interanual se produjo en la indigencia. Mientras la pobreza tuvo un incremento leve, la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir la Canasta Básica Alimentaria pasó del 5,2% al 1,6% entre los primeros semestres de 2025 y 2026.

La diferencia también fue marcada al observar la cantidad de personas. El Indec había estimado 29.323 indigentes en el Gran San Juan durante los primeros seis meses de 2025, mientras que para igual período de 2026 la cifra fue de unas 9.000. Esto representa alrededor de 20.300 personas menos en esa condición.

Entre los hogares se produjo un comportamiento similar. La indigencia pasó del 4,7% en el primer semestre de 2025 al 1,4% en 2026. En números, la estimación descendió de 7.876 a unos 2.000 hogares.

En cuanto a la pobreza, el porcentaje de hogares aumentó del 26,3% al 27,4% en el mismo período. En cantidades, pasó de 44.360 hogares pobres durante el primer semestre de 2025 a unos 46.000 en los primeros seis meses de este año.

La pobreza se determina a partir de los ingresos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total, que además de alimentos incorpora otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, se establece a partir de la Canasta Básica Alimentaria.

En Argentina hay 9,7 millones de pobres

En los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 9.729.000 personas bajo la línea de pobreza.

La indigencia, por su parte, alcanzó al 7,5% de las personas, equivalente a 2.249.000. En cuanto a los hogares, el 24,4% estaba por debajo de la línea de pobreza, unos 2.498.000 hogares, mientras que el 5,6% se encontraba bajo la línea de indigencia, alrededor de 575.000.

Los resultados forman parte del informe sobre incidencia de la pobreza y la indigencia publicado por el Indec este 24 de septiembre, correspondiente al primer semestre de 2026.