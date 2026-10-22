Delfina Rossi aseguró que muchos argentinos que no votaron a Cristina Kirchner reconocen que vivían mejor durante sus gobiernos y cuestionó el rumbo económico de Javier Milei. La economista, docente y dirigente política analizó el comportamiento electoral, criticó las decisiones del Gobierno nacional y advirtió que la pérdida de ingresos empuja a las familias a endeudarse para cubrir sus gastos cotidianos.

“Cuando hoy hablás con la gente te dice: ‘Bueno, yo a Cristina la quería más, menos, pero vivíamos mejor’”, afirmó Rossi durante una entrevista en Café de la Política, por HUARPE TV.

La dirigente sostuvo que incluso quienes no se sintieron representados por la expresidenta reconocen que tenían mejores condiciones de vida. Para respaldar su planteo, comparó la participación de los salarios en el producto: según indicó, durante los gobiernos kirchneristas llegó al 54%, mientras que actualmente se ubica en el 34%.

Al analizar las elecciones de 2023, Rossi consideró que parte del voto a Milei estuvo motivado por el rechazo al peronismo. “A mí me parece que la gente seguramente nos votó a nosotros en contra”, sostuvo.

También cuestionó que el Presidente gobierne para una minoría, pese al respaldo electoral que obtuvo. En ese sentido, criticó el rumbo económico y sostuvo que sus resultados no benefician necesariamente a quienes apoyaron al oficialismo.

Las críticas de Rossi al sector empresario

Rossi también puso en duda que el modelo económico de Milei favorezca a los empresarios. Afirmó que parte de las compañías aprovecha el dólar barato para distribuir dividendos entre sus accionistas, que luego compran dólares y los llevan al exterior, en lugar de invertir esos recursos en el país.

“Entonces, ni ellos se creen a ellos mismos”, señaló. La economista contrastó esa situación con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y sostuvo que el empresariado también tuvo oportunidades de crecimiento durante aquellas gestiones.

En materia productiva, defendió un modelo que impulse la inversión vinculada con el desarrollo nacional y cuestionó las condiciones otorgadas a las grandes empresas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para Rossi, los recursos naturales deben traducirse en empleo, fortalecimiento de las pymes e infraestructura para las provincias.

El peronismo y el endeudamiento familiar

Frente a las diferencias internas del peronismo, Rossi defendió la capacidad de articulación del espacio y la importancia de Cristina Kirchner en la construcción de acuerdos políticos. Consideró que, pese a sus disputas, el movimiento conserva una estructura territorial y legislativa para ofrecer una alternativa al Gobierno nacional.

“Es el único que puede deponer el gobierno de Milei”, afirmó. También planteó que las candidaturas deben surgir de las necesidades de la sociedad y no de las disputas entre dirigentes.

Por último, vinculó el endeudamiento familiar con la caída de los ingresos y las dificultades para llegar a fin de mes. “El endeudamiento es casi la punta del iceberg. ¿De qué? De la pérdida de ingresos de las familias argentinas”, explicó.

La dirigente cuestionó las altas tasas de interés y advirtió sobre los efectos de combinar salarios rezagados, actividad económica deprimida y mayores niveles de deuda. Entre sus propuestas, mencionó quitar el IVA a los préstamos personales que las familias utilizan para cubrir gastos cotidianos.

Según argumentó, quienes compran alimentos mediante créditos o tarjetas en cuotas terminan pagando nuevamente ese impuesto a través de la financiación. Para Rossi, la salida requiere recuperar los salarios y la actividad económica, con un modelo que priorice la producción y el empleo.

Textuales

Delfina Rossi / Economista y dirigente peronista