Los derrumbes, las nevadas y los deshielos complican los trabajos para habilitar el Paso Internacional de Agua Negra, aunque en Chile mantienen la expectativa de abrirlo durante enero de 2027. El gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, recorrió este jueves 26 de noviembre la alta cordillera y constató que un nuevo desprendimiento de tierra obligó a las máquinas de Vialidad a retroceder. Mientras tanto, desde el Gobierno de San Juan advierten que no hay certezas de que el corredor pueda habilitarse durante esta temporada.

A más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, Juliá, acompañado por autoridades regionales y comunales, inspeccionó los trabajos que se desarrollan sobre la Ruta 41-CH, donde las condiciones meteorológicas continúan dificultando el avance de las tareas.

“Nos encontramos camino al Paso de Agua Negra con esta sorpresa: un desprendimiento de masa de tierra que se produjo durante la última semana. Las máquinas están trabajando varios kilómetros más arriba, pero, producto de esta contingencia, han tenido que retroceder para despejar esta parte del paso”, explicó Juliá.

Pese al nuevo contratiempo, desde el Gobierno Regional de Coquimbo ratificaron que la apertura se proyecta para enero de 2027, aunque estará supeditada a las condiciones meteorológicas y de seguridad.

En San Juan, sin certezas sobre la apertura

Mientras las autoridades chilenas mantienen enero como horizonte, desde el Gobierno de San Juan se mostraron más cautelosos. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó durante la Fiesta Nacional del Sol, en declaraciones a Canal 13 San Juan, que existen sectores de alta cordillera con acumulaciones de nieve de hasta 10 metros.

“No podemos dar fechas, no sabemos si se va a abrir en enero”, manifestó la funcionaria, quien recordó que la intención inicial era habilitar el corredor durante noviembre o a principios de diciembre.

En la misma línea, el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, aseguró el miércoles 25 de noviembre, en diálogo con La Mil20, que tampoco existen certezas de que pueda concretarse la apertura durante esta temporada.

La situación del corredor podría formar parte de las conversaciones del Comité de Integración Paso Agua Negra, previsto para el 2 y 3 de diciembre en Chile, del que participarán el gobernador Marcelo Orrego y la ministra Laura Palma.

Las dificultades a ambos lados de la cordillera

A pocas semanas del inicio del verano, las nuevas nevadas y los deshielos se suman a los daños que dejaron los temporales de invierno sobre el camino internacional.

“Está sumamente complejo porque todavía tenemos actividad en alta cordillera. De hecho, hoy mismo tenemos nevadas en la parte alta de la cordillera”, sostuvo Juliá, quien remarcó que la prioridad es garantizar la seguridad de los trabajadores y futuros viajeros.

Del lado argentino, Vialidad Nacional informó que las cuadrillas trabajaban donde se registraban acumulaciones de nieve, además de daños en gaviones y barandas de protección provocados por avalanchas.

A un año de la última apertura

Precisamente, el 26 de noviembre de 2025 se habilitó el Paso de Agua Negra para la temporada anterior, que se extendió hasta el 9 de junio de 2026.

Según las estadísticas oficiales chilenas, durante ese período se registraron 73.317 cruces de personas y 12.317 de vehículos.

Un año después de aquella apertura, el corredor permanece cerrado y sin una fecha confirmada de habilitación, lo que genera incertidumbre entre los sanjuaninos que proyectan viajar a las playas chilenas y los prestadores turísticos de ambos lados de la cordillera.