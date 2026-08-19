La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles 19 de agosto el convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad, que habilita al Ejecutivo sanjuanino a ejecutar obras, conservar, mejorar y mantener distintos tramos de rutas nacionales. La iniciativa obtuvo 23 votos afirmativos, 10 negativos y ninguna abstención, mientras que tres legisladores no votaron.

La votación en la Cámara de Diputados.

El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y establece que las intervenciones serán financiadas por la Provincia, sin obligación de reembolso por parte de Vialidad Nacional. De esta manera, San Juan podrá avanzar sobre corredores considerados estratégicos para la producción y la seguridad vial, aunque las rutas continuarán bajo jurisdicción nacional.

Qué rutas podrá intervenir San Juan

El convenio alcanza distintos tramos de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones vinculadas con la RN A-014, correspondiente a la Avenida de Circunvalación y sus accesos.

Entre los proyectos prioritarios aparece la Ruta 40 Norte, en el corredor que conecta Albardón, Villicum, Talacasto y Jáchal. Parte de las obras previstas en ese sector podrán financiarse con recursos provenientes del acuerdo por US$250 millones con Vicuña, que también recibió aprobación legislativa durante la sesión especial.

El entendimiento con Nación permite que la Provincia se haga cargo de proyectos, licitaciones, ejecución de obras y, posteriormente, de tareas de conservación y mantenimiento. San Juan deberá afrontar con recursos propios los materiales, equipos, mano de obra y demás costos asociados a las intervenciones, sin reintegro de Vialidad Nacional.

Las rutas seguirán siendo nacionales

La aprobación no implica que las rutas pasen a ser propiedad de San Juan. El convenio delega en la Provincia la ejecución de obras y distintas tareas de gestión sobre los tramos incluidos, pero las vías continúan siendo de jurisdicción nacional.

El acuerdo fue firmado el 10 de agosto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Posteriormente, fue enviado a la Legislatura como el expediente 1955-2026 y tratado este miércoles durante la Segunda Sesión Especial.

Con la ratificación de Diputados, San Juan queda habilitado para avanzar con un esquema que busca acelerar obras viales que hasta ahora dependían de la intervención nacional y que serán afrontadas con financiamiento provincial.