La Cámara de Diputados de San Juan confirmó que el próximo martes 17 de noviembre, a las 9, tratará el contrato para la administración de los fondos vinculados al aporte de US$250 millones comprometido por la minera Vicuña. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto N.º 567-VPP-2026, firmado por el vicepresidente primero del cuerpo legislativo, Enzo Cornejo.

De esta manera, quedó establecido que el tema será abordado durante la cuarta sesión especial del año, convocada exclusivamente para considerar el contrato denominado Fideicomiso Aporte DIA Vicuña y su Anexo I, celebrado entre la Provincia de San Juan y el Banco San Juan S.A.

El expediente 2841-2026 fue remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 72 y será el único asunto incluido en el temario de la sesión.

La convocatoria se formalizó a partir de una solicitud presentada por escrito, conforme al artículo 190, inciso 2, del Reglamento Interno de la Cámara, que establece que debe convocarse a sesión especial cuando lo requiere al menos un tercio de los legisladores.

Un nuevo paso para los fondos de Vicuña

El tratamiento del contrato se producirá casi tres meses después de que la Legislatura aprobara, el pasado 19 de agosto, el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña Argentina S.A. En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo 27 votos a favor y nueve en contra.

El entendimiento contempla un aporte anticipado de hasta US$250 millones por parte de la compañía minera, destinado al financiamiento de obras de infraestructura en San Juan. También establece una contribución adicional equivalente al 1,5% de la facturación bruta, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.

A diferencia de aquella votación, esta vez los diputados deberán considerar el contrato del fideicomiso celebrado con el Banco San Juan, un instrumento mediante el cual se organizará la administración de los recursos comprometidos.

Por el momento, el decreto de convocatoria no detalla las condiciones específicas de administración de los fondos, los costos que tendrá el fideicomiso ni los mecanismos de control establecidos en el contrato.

Con la fecha confirmada, el próximo martes 17 de noviembre la Legislatura avanzará en el tratamiento de este instrumento, necesario para implementar el mecanismo de administración de los aportes económicos vinculados al proyecto minero.