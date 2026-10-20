Este jueves, tras la suspensión de la sesión ordinaria celebrada la semana pasada, la Cámara de Diputados de San Juan tretará el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial para ampliar la superficie del Área Natural Protegida La Ciénaga y reasignarle la categoría de manejo como "Paisaje Protegido". La novedad legislativa fue confirmada por el diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque oficialista - Cambia San Juan -, en diálogo con Radio Vox de Jáchal.

El legislador detalló que la iniciativa tomará estado parlamentario en el recinto para luego iniciar su estudio formal en comisiones, estimándose su pase a los equipos de Ambiente y de Legislación y Asuntos Constitucionales. La propuesta, impulsada con las firmas del gobernador Marcelo Orrego, la ministra de Gobierno Laura Palma y el secretario de Ambiente Federico Ríos, busca modificar el artículo 1º de la Ley Provincial 865-L para expandir el territorio resguardado en Jáchal desde las 9.600 hectáreas actuales a un total de 14.700 hectáreas.

Al explicar el espíritu del proyecto, el diputado oficialista sostuvo: "Esta ampliación de la superficie y la modificación que se pretende a través de este proyecto para que pase a Paisaje Protegido tiende a incorporar sectores que tienen mucho valor natural y patrimonial, que tienen que ver tanto con el paisaje, la geología, con recursos paleontológicos y arqueológicos que estarían ubicados ahí en ese sitial". A su vez, remarcó que el texto del proyecto no contempla expropiaciones ni afecta derechos preexistentes: "Es simplemente extender la delimitación y la superficie, disponer cuáles son las nuevas coordenadas y darle la protección que la ley establece, pero no es necesario expropiar nada".

Análisis para declarar la zona como Parque Natural

En el transcurso de la entrevista radial, se abordó la inquietud planteada por sectores de la comunidad jachallera respecto a dotar al sector de una figura de conservación más estricta, como la de Parque Natural bajo la Ley 606-L, con el objeto de blindar de manera absoluta el territorio ante posibles exploraciones o explotaciones mineras metalíferas.

Ante este planteo, el presidente de la bancada oficialista se mostró abierto a evaluar la propuesta en el ámbito parlamentario: "Es una buena consulta; lo que no soy especialista en el tema, creo que sería por un lado bueno estudiarlo y consultar a quienes sí manejan el área, como la Secretaría de Ambiente", dijo. "Me voy a poner a verlo; sería una posible modificación y haremos las consultas correspondientes", aseguró el legislador.

La situación de la cuenca de Huachi y la defensa del agua potable

Por otra parte, durante la conversación radial se debatieron las profundas preocupaciones locales originadas por las solicitudes de exploración minera del proyecto "Nuevo Panacán" en la zona de la Huerta de Huachi. Este sector resulta estratégico para el departamento, dado que sus nacientes alimentan el acuífero libre de Pampa del Chañar, única fuente de suministro de agua potable para los más de 20.000 habitantes de la región.

Frente a la solicitud presentada por la Asamblea Jáchal No se Toca para que la Cámara de Diputados convierta en ley provincial la Ordenanza Municipal N.º 3172 —la cual declara área protegida de interés ambiental a la cuenca hídrica—, Córdoba ratificó que el cuerpo legislativo tomó conocimiento de la inquietud vecinal. "Es un proyecto de comunicación de particulares; todo lo que presentan los particulares se analiza", expresó y luego agregó: "Seguro lo vamos a mirar y vamos a consultar a quienes saben mucho del tema para que nos informen al respecto", concluyó.

Antecedente

Vale recordar que el 8 de septiembre de 2026 el diputado departamental de Jáchal, Miguel Vega, confirmó a DIARIO HUARPE que trabajaba en un proyecto de ley provincial para ampliar la protección de Huerta de Huachi. Según el legislador el proyecto busca extender el área actualmente resguardada por ordenanza municipal y darle un alcance provincial. La iniciativa del diputado tomó impulso a partir de la polémica que se generó en el norte sanjuanino por el proyecto minero Nuevo Panacán, cuya consulta pública ambiental fue habilitada en agosto para explorar la zona protegida por el municipio. Vega aseguró que el proyecto que prepara se lo acercaron la Iglesia de San Juan y el presbítero Gustavo Vaca y que el contenido es el mismo que la ordenanza existente.