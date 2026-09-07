La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a una sesión especial para este miércoles 9 de septiembre a las 12, impulsada por distintos bloques de la oposición para avanzar con los proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La sesión no tendrá como objetivo principal votar esas iniciativas, sino emplazar a las comisiones que deben analizarlas y establecer un cronograma que permita avanzar hacia los dictámenes. La convocatoria incluye 50 expedientes relacionados con la problemática del endeudamiento y la morosidad.

El pedido opositor llega después de que esos proyectos reunieran 133 votos favorables en una sesión anterior, aunque no alcanzaran la mayoría especial necesaria para incorporarlos directamente al temario. Ese resultado permitió a los bloques que impulsan la sesión medir el respaldo que tienen dentro del recinto.

Ahora el desafío será sostener esa mayoría y garantizar el quórum. El peronismo encabeza la ofensiva parlamentaria, pero para concretar la sesión necesitará mantener el acompañamiento de distintos bloques que suelen adoptar posiciones más dialoguistas frente al Gobierno nacional.

Mientras tanto, La Libertad Avanza intenta encauzar la discusión dentro de las comisiones y evitar que el recinto fije por su cuenta los tiempos del tratamiento. En ese marco, la Comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, ya inició el análisis de las iniciativas y estableció nuevas reuniones informativas.

El cronograma impulsado por el oficialismo contempla extender el debate durante septiembre y llegar con dictámenes hacia fin de mes. La oposición rechazó ese esquema y sostiene que busca acelerar el tratamiento a través del emplazamiento de las comisiones.

La disputa, por lo tanto, no se limita al contenido de los proyectos, sino también a quién fija los tiempos para su tratamiento. Mientras los bloques opositores pretenden que Diputados obligue a las comisiones a avanzar, el oficialismo sostiene que el debate ya está en marcha y cuestiona la necesidad de una sesión para emplazarlas.

Además del sobreendeudamiento familiar, la convocatoria incluye la prórroga de la emergencia en discapacidad, otro de los temas que la oposición busca incorporar a la agenda de la Cámara.

Con la convocatoria ya oficializada, todas las miradas estarán puestas en la sesión del miércoles 9 de septiembre, donde la oposición buscará ratificar los apoyos que obtuvo en la votación de agosto y avanzar sobre los tiempos para discutir los proyectos de sobreendeudamiento y discapacidad.