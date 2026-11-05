El Senado dio un paso clave para avanzar con una nueva ley de discapacidad. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Población y Desarrollo Humano firmaron el dictamen del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que ya contaba con aprobación de la Cámara de Diputados. La iniciativa consiguió el respaldo de los principales bloques políticos, con la excepción de la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

El despacho recibió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el Justicialismo, la Unión Cívica Radical, el PRO, Convicción Federal y Moveré por Santa Cruz. Ahora, el próximo paso será su tratamiento en el recinto, donde podría llegar el jueves 19 de noviembre. No obstante, tampoco está descartada su inclusión en la sesión ordinaria prevista para el 26 de ese mes.

El temario de la próxima sesión también podría incorporar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, firmado el pasado 15 de octubre de 2026.

Uno de los argumentos que atravesó el debate fue la necesidad de avanzar con la legislación antes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, previsto para el próximo 31 de diciembre.

La presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner, destacó el consenso alcanzado entre los distintos espacios políticos y reclamó que la iniciativa consiga sanción antes de finalizar el período legislativo. "Toda ley es perfectible, pero hoy debemos garantizarles a las personas con discapacidad la cobertura general", expresó.

Entre los puntos centrales del proyecto mencionó la posibilidad de compatibilizar las pensiones no contributivas con el empleo formal y la recomposición de las deudas que el sistema mantiene con los prestadores.

Por su parte, el senador justicialista Carlos Linares retiró un proyecto propio que buscaba prorrogar la Emergencia en Discapacidad y decidió acompañar el texto proveniente de Diputados. Aunque reconoció que la iniciativa no contempla todas las necesidades del sector, sostuvo que existe una situación de "gran desesperación" entre las personas con discapacidad y sus familias.

El legislador también anticipó que buscarán revisar las partidas presupuestarias contempladas para el área en el proyecto de Presupuesto 2027. "Debemos despejar la incertidumbre que tiene el colectivo de discapacidad", manifestó. En la misma línea se expresó la senadora radical Mariana Juri.

Sin embargo, el acompañamiento al dictamen no estuvo exento de cuestionamientos. La senadora justicialista Juliana di Tullio consideró que las propuestas presentadas por Linares y Anabel Fernández Sagasti eran más justas, aunque confirmó que acompañaría el proyecto en el recinto.

"Este Gobierno no tiene en su agenda los derechos de las personas con discapacidad, ni de sus familias y si esta ley sale es porque ellos le torcieron la mano al Gobierno en la calle", cuestionó.

Di Tullio también calificó como malo el proyecto y apuntó contra las políticas del Gobierno nacional en materia de discapacidad. De esta manera, aunque hubo coincidencia entre la mayoría de los bloques para avanzar con el dictamen, quedaron expuestas las diferencias sobre el alcance de la iniciativa y las respuestas que todavía necesita el sector.

Con el despacho firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido por el pleno del Senado. La expectativa está puesta en que consiga tratamiento antes del cierre del período legislativo y del vencimiento de la emergencia vigente.